الرابطة الأولى موبيليس /الجولة 23 - لقاء مقدم/: شباب قسنطينة - شباب بلوزداد, الخطأ ممنوع أمام الرائد ''

وسيكون شباب قسنطينة (المرتبة الأولى / 42 نقطة), مجبر على تحقيق الفوز داخل الديار, ومن ثم تدارك التعثر الجولة الماضية أمام المضيف وفاق سطيف (1-0).
ولن تكون مهمة ''السنافر'' سهلة أمام شباب بلوزداد (المرتبة العاشرة / 24 نقطة) الذي لم يضمن بعد البقاء ضمن حظيرة الكبار, وسيسعى دون شكّ الى العودة باقل الاضرار الممكتة, حيث من المتوقع ان يخلق ابناء "العقيبة" مشاكل كثيرة لأصحاب الارض في اطار مسعاهم للعودة إلى الديار بنتيجة ايجابية يعززون بها حظوظهم في البقاء .
وسيخوض الفرق ''البلوزدادي'' هذا اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد الفوز الكبير المسجل أمام ضيفه نكانا الزامبي بنتيجة ثقيلة (3-0) يوم الثلاثاء الفارط, في لقاء ذهاب الدور السادس عشر من كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم بملعب 20 أوت 1955 بالعناصر (الجزائر). وستمتد الجولة 23 التي تنطلق يوم 10 مارس إلى غاية 17 من نفس الشهر.
وستتواصل فعاليات الجولة 22 نهاية هذا الأسبوع بإجراء أربعة لقاءات قبل أن تختم يوم الاثنين بلقاء القمة بين مولودية الجزائر و مولودية وهران بملعب 5 جويلية (00ر17).
برنامج الجولة 23 من الرابطة الأولى:
السبت 10 مارس
بقسنطينة (الشهيد حملاوي): شباب قسنطينة - شباب بلوزداد (00ر17).
الثلاثاء 13 مارس
بالجزائر (عمر حمادي): اتحاد الجزائر - وفاق سطيف (00ر17).
الخميس 15 مارس
بالجزائر (عمر حمادي): نادي بارادو - اتحاد بلعباس (00ر17).
الجمعة 16 مارس
بالبليدة (ملعب براكني): اتحاد البليدة - اتحاد الحراش (00ر16) بالجزائر (20 أوت 1955): نصر حسين داي - دفاع تاجنانت (00ر16) بوهران (ملعب زبانة): مولودية وهران - اتحاد بسكرة (00ر16).
السبت 17 مارس
ببشار (20 أوت 1955): شبيبة الساورة - أولمبي المدية (00ر17).
بتيزي وزو (ملعب 1 نوفمبر): شبيبة القبائل - مولودية الجزائر (لم يبرمج بعد).