كأس افريقيا 2019 /أقل من 20 سنة - تحضيرات/: مواجهة مزدوجة للخضر أمام منتخب النيجر يومي 20 و 24 مارس الجاري /فاف/

الجزائر- سيلعب المنتخب الوطني لكرة القدم (أقل من 20 سنة), مواجهة ودية مزدوجة مع منتخب النيجر يومي 20 و 24 مارس الجاري, في اطار الاستعدادات لتصفيات كأس أمم افريقيا 2019 المقررة بالنيجر, حسب ما أفادت به مساء أمس الخميس الاتحادية الجزائرية للعبة ( فاف)عبر موقعها الرسمي على شبكة الانترنيت, دون أن تحدد مكان اقامة هاتين المقابلتين التحضيريتين .

وأضاف نفس المصدر, انّ كتيبة الثنائي سبع و عشيو, ستجري في الفترة الممتدة من 10 الى 15 مارس الجاري تربصا اعداديا بالمركز الفني الوطني بسيدي موسى (الجزائر) , الثاني للفريق في ظرف أيام قليلة بعد المحطة الاعدادية الاولى التي جرت من 3 الى 8 مارس الجاري .

و تدخل هذه التحضيرات المكثفة في اطار استعدادات النخبة الوطنية للمواجهة المزدوجة التي ستجمعها بالمنتخب التونسي لحساب الدور الأول من تصفيات كأس أمم افريقيا 2019 .

وستلعب مقابلة الذهاب يوم 31 مارس, فيما تقام مقابلة يوم السبت 7 أبريل بتونس, و في حالة التأهل سيواجه المنتخب الوطني منتخب غانا, في الدور الثاني المقرر لشهر مايو المقبل .