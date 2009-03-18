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كأس افريقيا 2019 /أقل من 20 سنة - تحضيرات/: مواجهة مزدوجة للخضر أمام منتخب النيجر يومي 20 و 24 مارس الجاري /فاف/

  أدرج يـوم : الجمعة, 09 آذار/مارس 2018 15:41     الفئـة : رياضــة     قراءة : 16 مرات

 

الجزائر-  سيلعب المنتخب الوطني لكرة القدم (أقل من 20  سنة), مواجهة ودية مزدوجة مع منتخب النيجر يومي 20 و 24  مارس الجاري, في اطار  الاستعدادات لتصفيات كأس أمم افريقيا 2019 المقررة بالنيجر, حسب ما أفادت به  مساء أمس الخميس الاتحادية الجزائرية للعبة ( فاف)عبر موقعها الرسمي على شبكة  الانترنيت, دون أن تحدد مكان اقامة هاتين المقابلتين التحضيريتين .

وأضاف نفس المصدر, انّ كتيبة الثنائي سبع و عشيو, ستجري في الفترة الممتدة  من 10 الى 15 مارس الجاري تربصا اعداديا بالمركز الفني الوطني بسيدي موسى  (الجزائر) , الثاني للفريق في ظرف أيام قليلة بعد المحطة الاعدادية الاولى  التي جرت من 3 الى 8 مارس الجاري .

و تدخل هذه التحضيرات المكثفة في اطار استعدادات النخبة الوطنية  للمواجهة المزدوجة التي ستجمعها بالمنتخب التونسي لحساب الدور الأول من تصفيات  كأس أمم افريقيا 2019 .

وستلعب مقابلة الذهاب يوم 31 مارس,  فيما تقام مقابلة يوم السبت 7 أبريل  بتونس, و في حالة التأهل سيواجه المنتخب الوطني منتخب غانا, في الدور الثاني  المقرر لشهر مايو المقبل .

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كأس افريقيا 2019 /أقل من 20 سنة - تحضيرات/: مواجهة مزدوجة للخضر أمام منتخب النيجر يومي 20 و 24 مارس الجاري /فاف/
  أدرج يـوم : الجمعة, 09 آذار/مارس 2018 15:41     الفئـة : رياضــة     قراءة : 16 مرة   شارك

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