تنس/ دورة "المضرب الذهبي " للأواسط : الجزائرية ليندة بن قدور تتأهل الى الدور نصف النهائي

الرباط - اقتطعت لاعبة التنس الجزائرية ليندة بن قدور مساء أمس الخميس , تأشيرة تأهلها الى الدور نصف النهائي من الدورة الدولية للتنس للأواسط "المضرب الذهبي", - المصنفة في الدرجة الثالثة و المتواصلة فعالياتها بمدينة المحمدية المغربية ( من 5 الى 10 مارس), عقب تفوقها على منافستها المصرية هالة خالد بنتيجة 5-4(3) و 4-2 10-6.

وستتحدى اللاعبة الجزائرية في الدور نصف النهائي المقرر أمسية يوم الجمعة, الاسبانية غابريلا مارتينز أسانسي, علما أنّ لاعبة المجمع البترولي كانت قد بلغت هذا الدور عقب ازاحتها في مقابلة الدور الاول لمنافستها مياه بيتشي من جنوب افريقيا بنتيجة (4-1 و 4-1) .

وجراء سوء الاحوال الجوية, قرر المنظمون تقليص عدد اجزاء الشوط التي حددت بأربعة فقط بدل ستة من أجل السماح بإجراء أكبر عدد من المقابلات و إنهاء المنافسة في الوقت المحدد لها.

وتجدر الاشارة انّ اللاعبة بن قدور تشارك في منافسة الخاصة بالجدول الفردي فقط, و غابت عن منافسات الجدول الزوجي .