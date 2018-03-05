"الجزائر ملتزمة بمواصلة مكافحة المنشطات في الوسط الرياضي"

سوق أهراس-أكد وزير الشباب و الرياضة الهادي ولد علي يوم الاثنين بسوق أهراس على "التزام و استعداد الجزائر القوي من أجل مواصلة مكافحة المنشطات على جميع المستويات و في الوسط الرياضي".

و دعا الوزير خلال إشرافه بقاعة المحاضرات ميلود طاهري على افتتاح أشغال الملتقى الجهوي للإعلام و التحسيس حول تعاطي المنشطات في الوسط الرياضي بمشاركة 17 ولاية من شرق البلاد و ذلك في إطار زيارة إلى هذه الولاية إلى "ضرورة إشراك جميع الوزارات المعنية في السياسة التي أطلقتها وزارة الشباب و الرياضة لمكافحة هذه الآفة التي تهدد الوسط الرياضي " .

و أوضح ولد علي في افتتاح هذا اللقاء المنظم من طرف الوزارة الوصية بالتنسيق مع كل من المخبر الوطني للكشف عن تعاطي المنشطات في الوسط الرياضي و المركز الوطني للطب الرياضي و المديرية المحلية للشباب و الرياضة بأن عدد الرياضيين الذين تم أخذ عينات منهم للكشف عن تعاطي المنشطات عرف ارتفاعا خلال السنوات الخمس الماضية و هو ما يبرز -حسبه- "العمل المستمر لمراقبة تعاطي المنشطات في الوسط الرياضي " .

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و ضمن ذات السياق أوضح الوزير بأنه تم تسجيل 98 عينة سنة 2013 و 180 عينة سنة 2014 و 212 في 2015 و 225 في 2016 و 244 في 2017.

و ذكر الوزير أن ثلثي هذه العينات أخذت أثناء إجراء منافسات دولية و أحيانا من خلال أخذ عينات من الرياضيين قبل اختيارهم ضمن الفرق و المنتخبات الوطنية لتمثيل الجزائر في البطولات العالمية و الألعاب الأولمبية كاشف أيضا بأن نسبة العينات الإيجابية لتعاطي المنشطات عرفت "انخفاضا جد هام" سنة 2017 قدر ب2،3 بالمائة.

و ستتواصل أشغال هذا الملتقى بتقديم مداخلات منها "تعاطي المنشطات و مكافحتها بين الماضي و الحاضر" للأستاذة ليليا سعادة من المخبر الوطني للكشف عن تعاطي المنشطات و مكافحته و "مراحل مراقبة تعاطي المنشطات" للدكتورة حكيمة حملاوي من المركز الوطني للطب الرياضي و "كيفية مساعدة الرياضي على التطور في مسيرته الرياضية دون تعاطي منشطات" للأستاذة نادية برناوي من المركز الوطني للطب الرياضي.

كما سيواصل الوزير زيارته التفقدية إلى هذه الولاية بالتوجه إلى بلدية سدراتة حيث سيعاين القاعة متعددة الرياضات و يضع حجر الأساس لمشروع إنجاز مسبح نصف أولمبي كما سيشرف بالمركب متعدد الرياضات باجي مختار بعاصمة الولاية على إعطاء إشارة انطلاق حملة تطوعية لتنظيف حي 20 أوت 1955 الواقع بمحاذاة مديرية الشباب و الرياضة.