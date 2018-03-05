كرة القدم / رابطة الأبطال الإفريقية (الدور السادس عشر-ذهاب): وفاق سطيف ومولودية الجزائر في رحلة التأكيد في غانا و نيجيريا

الجزائر- سيقوم كل من وفاق سطيف و مولودية الجزائر, ممثلا الكرة الجزائرية في منافسة رابطة الأبطال الإفريقية لكرة القدم, برحلة التأكيد في كل من غانا و نيجيريا حيث سيحاولان قطع شوط حاسم نحو مرحلة المجموعات بمواجهتهما على التوالي لأدوانا ستارز و مونتاين أوف فاير في ذهاب الدور السادس عشر للمنافسة المقرر يومي الثلاثاء و الاربعاء.

وستكون لوفاق سطيف المتوج باللقب القاري سنة 2014 رغبة ملحة في العودة بنتيجة إيجابية من رحلته الغانية خاصة وأن البطولة المحلية متوقفة حاليا. وقد تأهل نادي أدوانا ستارز الغاني الذي تأسس عام 1985 لهذا الدور على حساب التحدي الليبي (0-1 ذهابا و 2-0 إيابا).

وعلى الوفاق الذي بدأ يستفيق في البطولة المحترفة الأولى بتسجيله لأربع مباريات متتالية دون هزيمة, آخرها أمام المتصدر شباب قسنطينة (1-0), أن يتوخى الحذر أمام منافس صعب المنال بملعبه أيجمان بادو ستاديوم.

ويقول بن شيخة قبيل الموعد القاري ما يلي : "نحن على ديناميكية إيجابية و الفوز على شباب قسنطينة يؤكد صحتنا الجيدة. أظن أن الفريق يوجد في تحسن من مباراة لأخرى وهو فأل خير للمستقبل".

و ستسمح نتيجة إيجابية للاعبي الوفاق بخوض المرحلة الثانية المقررة يوم الجمعة 16 مارس بملعب 8 ماي 1945 بسطيف, بمعنويات عالية و في راحة تامة.

أما الممثل الثاني فريق مولودية الجزائر الذي تأهل على حساب أوتوهو الكونغولي المتواضع (0-2 ذهابا و 9-0 إيابا), فسيكون في مهمة صعبة أمام نادي مونتاين أوف فاير النيجيري الذي يحتل حاليا المركز ال12 في البطولة المحلية برصيد 13 نقطة و بفارق نقطتين فقط عن أول مهدد بالسقوط الكانيمي واريور, عقب الجولة العاشرة للبطولة النيجيرية.

ويوجد "العميد" في منحى تصاعدي منذ عدة مباريات في كل المنافسات, لذا فهو مطالب بحسن تسيير مباراة الذهاب و تفادي تكرار سيناريو الدور الأول لما انهزم في الكونغو.

وسيكون المدرب الفرنسي للمولودية, برنارد كازوني, حذرا في غياب لاعبين أساسيين و هما وليد درارجة و سفيان بن دبكة, المصابين و الغائبين عن المرحلة الأولى. ويقول كازوني في هذا السياق: "نوجد في أحسن أحوالنا قبل مباراة الذهاب, سنتنقل إلى نيجيريا بهدف تحقيق نتيجة طيبة للتموقع جيدا قبل مباراة الإياب".

وكان نادي مونتاين أوف فاير قد اجتاز الدور التمهيدي على حساب ريال باماكو المالي (1-1 ذهابا و 1-0 إيابا), علما و أن لقاء الإياب سيجري يوم الجمعة 16 مارس.