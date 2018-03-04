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جيدو / دورة وارسو المفتوحة للإناث : الجزائريتان عيساهين وحلاطا تكتفيان بالمركز السابع

  أدرج يـوم : الأحد, 04 آذار/مارس 2018 09:58     الفئـة : رياضــة     قراءة : 34 مرات

وارسو - اكتفت  المصارعتان  الجزائريتان فايزة عيساهين  ويمينة حلاطا بالمركز ال 7 في دورة وارسو المفتوحة للإناث  في رياضة الجيدو  التي تجري فعاليتها يومي السبت والاحد في العاصمة البولندية.

المصارعة  فايزة عيساهي التى اعفيت من الدور الاول , فازت في منازلتها  الاولى ضد خورلو باتامير (منغوليا) , قبل أن تنهزم في نهائي المجموعة "ب" ضد  التركية إروم كوماز.

ونالت الجزائرية  فرصة  للاستدراك لكنها  انهزمت مرة ثانية ضد الالمانية  ميريام شنايدر.

اما مواطنتها يمينة حلاطا فسجلت بداية موفقة  بفوزها في المنازلتين الأوليين  في المجموعة "د" لأقل من57 كلغ ضد كل من  الكازاخستانية دومينيكا مروز  والالمانية سافو كوبان , قبل ان تخسر في نهائي المجموعة ضد البولندية بوليتش  أرليتا . كما انهزمت حلاطا ضد بولندية اخرى جوليا في لقاء استدراكي وأكتفت هي  الاخرى بالمركز السابع .

يذكر ان الجزائر هي البلد الافريقي الوحيد المشارك في هذه المسابقة  بثمانية  رياضيين : إيمان أغوار (أقل من 63 كلغ) , فايزة عيساهين (-52 كلغ) ,صونيا  عسيله (+78 كلغ) , أمينة بلقاضي (-63 كلغ ), يمينة حلاطا (-57 كلغ),هاجر مسيرم  (-48 كلغ ) , مريم موسى ( -52 كلغ) , كوثر وعلال (-78 كلغ).

ففي فئة اقل من 48 كلغ  فازت هاجر مسيرم في منازلتها الاولى ضد البولونية  اليساندرا جانيكزيكو, قبل ان تخسر في الدور الثاني أمام البلجيكية آن صوفي  جورا.

وفي فئة أقل من 63 كلغ  , أقصيت إيمان أغوار في الدور الاول , بعد هزيمتها  أمام البولندية كارولينا تالاش ,بينما تمكنت أمينة بلقاضي , التي تنافست معها  في نفس فئة الوزن ,من الفوز في  منازلتها الاولى ضد البولندية جونا ميلوج قبل  ان تخسر في المنازلة الموالية ضد الأكرانية يوليا هريبينوزكو.

اما المصارعات الجزائريات الثلاث المتبقيات :مريم موسى (-52 كلغ) , كوثر  وعلال ,(-78 كلغ ) و صونيا عسلة (+78 كلغ) فينتظر دخولهن المنافسة يوم الاحد.

جدير ذكره ان دورة وارسو تعرف مشاركة  147 مصارع من 24 دولة .

وتعتبر بولندا البلد الاكثر تمثيلا في هذه الدورة  ب26 رياضي , في حين ان  دولا مثل السويد ,وليتوانيا وسلوفاكيا و كرواتيا تشارك برياضي واحد فقط.

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جيدو / دورة وارسو المفتوحة للإناث : الجزائريتان عيساهين وحلاطا تكتفيان بالمركز السابع
  أدرج يـوم : الأحد, 04 آذار/مارس 2018 09:58     الفئـة : رياضــة     قراءة : 34 مرة   شارك

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