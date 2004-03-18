كرة القدم/كأس الجزائر (الدور ربع النهائي): الفاف تبرمج مباراة, شبيبة القبائل-اتحاد البليدة يوم الثلاثاء المقبل بملعب 5 جويلية

الجزائر- ستجري مباراة الدور ربع النهائي لكأس الجزائر في كرة القدم بين شبيبة القبائل و اتحاد البليدة,يوم الثلاثاء المقبل (سا 00ر16) بملعب 5 جويلية (الجزائر), حسبما أعلنت عنه يوم السبت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (الفاف).

و يوضح نفس المصدر, أن هذا القرار اتخذ من طرف لجنة كأس الجزائر التابعة للفاف بعد زيارة ميدانية أخيرة لملعب أول نوفمبر بتيزي وزو, و يأتي تطبيقا لقرار المكتب الفيديرالي ببرمجة مباريات الدور ربع النهائي في الملاعب التي تتوفر على طاقة استيعاب ب 20.000 مقعد على الأقل, وذلك اعتبارا من الدور ر بع النهائي للمنافسة.

وكان محضر لجنة اعتماد الرابطة المحترفة لكرة القدم التي تنقل إلى ملعب تيزي وزو, قبل انطلاق الموسم الكروي "2017-2018" اوضح بأن سعة الملعب تقدر ب14.400 مقعد.

وكانت استمارة التسجيل في منافسة كأس الجزائر "2017-2018" التي بعثت بها شبيبة القبائل, توضح بان طاقة استيعاب ملعب أول نوفمبر, تقدر ب 17.000 مقعد فقط.

وعلى ضوء الوثيقتين الرسميتين, أعطت لجنة تنظيم كأس الجزائر, لمسيري شبيبة القبائل, إمكانية اختيار الملعب الذين يرغبون استقبال منافسيهم اتحاد البليدة في الدور ربع النهائي لكأس الجزائر.

و كان الشريف ملال, الرئيس الجديد للشركة الرياضية ذات أسهم لشبيبة القبائل قد أرسل إلى مديرية الشباب و الرياضة لولاية تيزي وزو بتاريخ 26 فبراير الماضي, يبين فيها بأن مكتب دراسات كشف بأن السعة الحقيقية لملعب أول نوفمبر تقدر ب 21.240 مقعد, مطالبا فيها بالمناسبة لجنة تنظيم كأس الجزائر بإجراء عملية معاينة أخرى و متعهدا بقبول قرار اللجنة المذكورة.

وعقب عملية المراقبة التي تمت يوم الاربعاء الماضي, أكدت لجنة تنظيم كأس الجزائر بأن طاقة استيعاب ملعب أول نوفمبر بتيزي وزو لا تتعدى 20.000 مقعد, لذا فإن مباراة ربع النهائي لكأس الجزائر, لا يمكن برمجتها بتيزي وزو.

وبعد تأجيل مباراة الدور ربع النهائي لكأس الجزائر, قرر المكتب المؤقت المكلف بتسيير منافستي الرابطتين الأولى و الثانية, ارجاء مباراة الجولة ال22 للرابطة الأولى المقررة بين اتحاد الحراش و شبيبة القبائل الي يوم السبت 10 مارس بدلا من يوم الجمعة 9 مارس بملعب أول نوفمبر بالمحمدية (الجزائر).