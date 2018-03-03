الطبعة الرابعة من رالي السيارات "بشاريات" : نجاح رغم قلة الإمكانيات

بشار- تعد الطبعة الرابعة من رالي السيارات "بشاريات" التي جرت اليوم السبت ببشار بحضور حوالي 20 مشاركة "نجاحا في حد ذاته رغم قلة الإمكانيات", حسب ما أشارت إليه منظمات هذا الحدث الرياضي النسوي.

و ترى عديد المشاركات من مختلف الفئات العمرية في انطباعات رصدتها "وأج" أنه يتوجب أن تكون هذه التظاهرة الرياضية الودية التي أعطيت إشارة انطلاقها من طرف السلطات المحلية بمقر المفتشية الجهوية لشرطة الجنوب الغربي, واحدة من شركاء هذا الرالي, مدعومة من طرف الإتحادية الجزائرية للرياضات الميكانيكية لجعلها "حدثا رياضيا متميزا خاصا بالنساء فقط المهتمات بهذا النوع من الممارسة الرياضية لقيادة السيارات".

و سمح الدعم المقدم لهذا الرالي من قبل كل من السلطات المحلية و المجلس الشعبي الولائي و مديرية الشباب و الرياضة و المفتشية الجهوية لشرطة الجنوب الغربي إلى جانب مساهمة الخواص المحليين بمناسبة إحياء اليوم العالمي للمرأة ب"تحقيق أهداف هذه الطبعة الرابعة" التي جرت عبر مسلك طوله 48 كلم إلى غاية خط الوصول بعاصمة بلدية القنادسة.

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و يتوخى من هذه التظاهرة استحداث أنشطة من شأنها أن تكون وسيلة لترقية السياحة بالمنطقة خصوصا مع إبراز ما تزخر به النساء من معرفة في مجال السياقة الرياضية للمركبات و ميكانيك السيارات, علما أنه توجد من بين المشاركات ميكانيكيات محترفات يمارسن نشاطهن على مستوى إحدى الورشات الميكانيكية بعاصمة الولاية, كما ذكرت رئيسة الجمعية النسوية لحماية النمط التراثي لولاية بشار.

"إن هذا الرالي الذي تخوضه النساء هو مخصص للنساء السائقات الولوعات بقيادة المركبات لكل الأوزان كقيادة شاحنة الوزن الثقيل و حافلة نقل المسافرين, حيث يظهر مدى اهتمام نساء المنطقة بالممارسة الرياضية لقيادة هذا الصنف من المركبات", مثلما أشارت إليه ربيعة بوغازي.

و تشكل هذه التظاهرة الرياضية التي تندرج في إطار نشاطات إحياء اليوم العالمي للمرأة (8 مارس) و التي تضم النساء فقط لحظة لتقاسم قيم احترام قانون المرور أثناء سياقة المركبات في إطار احترام السائقات الأخريات, كما أنها تعتبر مناسبة أيضا للتحسيس بأخطار حوادث السير على صحة السائقين, مثلما أضافت المتحدثة.

و سمح تأطير هذا السباق من طرف العناصر المتخصصة لأمن الولاية و الحماية المدنية و غيرها من المصالح المعنية الأخرى للمشاركات بالتواجد عبر كامل مسلك الرالي الذي شاركت فيه لأول مرة نساء شرطيات يمثلن الفريق المحلي لمديرية أمن الولاية.

و تميز الحفل المنظم بنقطة الوصول ببلدية القنادسة و الذي حضرته السلطات الولائية بتكريم الفائزات بالمراتب الأولى بمنحهن جوائز تقديرية.