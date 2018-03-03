الاتحادية الجزائرية للتايكواندو : انتخاب يزيد بن علاوة رئيسا جديدا للهيئة الفيديرالية

وتحصل بن علاوة ( 43 سنة / عضو بالنادي الرياضي للجزائر العاصمة) على 20 صوتا, متقدما على منافسه الوحيد محمد عبدو بو لعراف (رئيس رابطة باتنة) الذي حصل على 16 صوتا.

وجرت اشغال الجمعية العامة الانتخابية بحضور 38 عضوا من اصل 47 تضمهم الجمعية العامة, برئاسة المدير المركزي بوزارة الشباب والرياضة عبد المالك ياكار, ومديرة المنتخبات الوطنية , أحلام بن عمارة .

وانسحب المرشحان , عبد الحميد قيراط ( رئيس رابطة ولاية الجزائر) ومصطفى العمري ( عضو بنادي تيزي وزو).

وعقب انتخابه رئيسا صرح بن علاوة ل"واج" قائلا : اتمنى ان اكون في مستوى المسؤولية الملقاة على عاتقي . الاتحادية تحتاج لجهود الجميع . لدي برنامج طموح في مقدمته ربط قنوات الاتصال مع الاتحادية الدولية للتايكواندو وحل المشكل المزمن لقضية الاجازات في الرتب , مد يد المساعدة ومرافقة الرابطات والاندية , مواءمة وتنسيق برامج التدريبات, مع وضع معايير لانتقاء عناصر المنتخب الوطني الجزائري بالإضافة الى إنشاء صفحة رسمية على موقع التواصل الاجتماعي للتواصل .

كما تعهد الرئيس الجديد, بإعادة النظر في نظام المنافسات لجميع الفئات , التكفل بالمواهب الشابة , دعوة الخبراء للرفع من المستوى الفني للرياضيين والمدربين وتوسيع قاعدة الممارسين.

ومن أولويات الاتحادية الجزائرية للتايكواندو -حسب العضو الفيديرالي علاء الدين بن جنوية- , "إشراك منتخب الاواسط في اكبر عدد من المواعيد الرياضية على غرار البطولة الافريقية بأغادير المغربية نهاية هذا الشهر , والدورة المؤهلة للألعاب الاولمبية للشباب بالأرجنتين يومي 6 و7 ابريل المقبل وبعدها مباشرة بطولة العالم للفئة من 8 الى 14 (المكان لم يحدد بعد) والالعاب الافريقية للشباب بالجزائر شهر يوليو."

وسيم خلال الاجتماع القادم للمكتب الفيديرالي, توزيع المهام على اعضاءه الذي لم تتغير تركيبتهم باستثناء انسحاب محمد عبدو بولعراف بعد ترشحه لانتخابات الرئاسة وتم تعويضه ب نصرالدين محوي من رابطة ولاية الشلف.

للتذكير, سحب أعضاء الجمعية العامة للاتحادية الجزائرية للتايكواندو, السبت الماضي بمركز غرمول -في جمعية استثنائية-, الثقة من رئيس الهيئة الفدرالية عبد الحق طايبي بسبب "سوء التسيير و اتخاذ قرارات أحادية", حيث اتفقوا على تنظيم الانتخابات يوم السبت.

وانتخب عبد الحق طايبي لعهدتين أولمبيتين, من 2013 الى 2016 خلفا لمحمد دايم الله ثم من 2017 الى 2020 قبل ان يتم سحب الثقة منه الاسبوع الفارط.