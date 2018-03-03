الرابطة الأولى/ مولودية وهران : مفاوضات مع المدرب بوعكاز لتجديد عقده قريبا

وهران - تفتح إدارة مولودية وهران قريبا ملف تجديد عقد مدرب فريقها الأول لكرة القدم معز بوعكاز بعد المشوار الجيد الذي ينجزه مع نادي عاصمة الغرب الجزائري, حسب ما علم يوم السبت من الأخير.

وكان هذا التقني, الذي يحمل الجنسيتين السويسرية والتونسية, قد التحق بالمولودية الصائفة المنصرمة بعقد مدته موسما واحدا, وقد نجح لحد الآن في تحقيق نتائج إيجابية مع تشكيلته الجديدة التي تحتل الصف الثاني في ترتيب الرابطة الأولى بفارق أربع نقاط عن المتصدر شباب قسنطينة و بناقص مقابلة.

وساهم هذا المشوار في صعود شعبية المدرب لدى الأنصار الذين بدأوا يطالبون, عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي, بتجديد عقد بوعكاز خشية ''خطفه'' من ناد آخر مع اقتراب نهاية عقده.

من جهته, كان المعني قد صرح مؤخرا بأنه يطمح منذ انضمامه إلى المولودية الى العمل على المدى البعيد, تاركا بذلك الانطباع بأنه متحمس لمواصلة المسيرة مع فريق ''الباهية''.

ولم تحقق المولودية منذ سنوات طويلة مثل هذا المشوار الناجح الذي دفع بأنصارها للتطلع للعب ورقة اللقب الذي يغيب عن خزائن النادي منذ سنة 1993, بعدما عودهم فريقهم في السنوات الأخيرة على الاكتفاء باللعب من أجل ضمان البقاء.

وزادت الخسارة التي مني بها الرائد أمس الجمعة على ميدان وفاق سطيف بهدف نظيف في مباراة مقدمة عن الجولة ال22 في بعث صراع اللقب, حيث يراهن بوعكاز وأشباله على الفوز على مولودية الجزائر في مباراة الفريقين يوم 12 مارس المقبل بالعاصمة لتقليص الفارق عن المتصدر إلى نقطة واحدة فقط.

وقبل ذلك, يركز المدرب, الذي سبق له العمل في الجزائر مع نوادي وفاق سطيف واتحاد بلعباس وسريع غليزان على التوالي, على اجتياز فترة الراحة الإجبارية لفريقه بسلام, حيث لعب الأخير مباراته الودية الأولى أمس الجمعة وتفوق بميدانه على وداد تلمسان من الرابطة الثانية (3-1), في انتظار برمجة مباراة ثانية قد تكون ضد سريع المحمدية من بطولة الهواة بعد إلغاء اللقاء الذي كان مبرمجا أمام مولودية سعيدة من الرابطة الثانية.