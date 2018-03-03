الفنون القتالية المختلطة: الياس بودغزدام يحافظ على لقب بطولة "برايف" في وزن الريشة 

عمان - حافظ المنازل الجزائري في الفنون القتالية المختلطة للمحترفين، الياس بودغزدام، مساء امس الجمعة بالعاصمة الاردنية عمان عن جدارة واستحقاق على حزام بطولة "برايف" في وزن الريشة (66 كلغ) بعد فوزه على البولندي جاكوب كواليويج في اطار النسخة العاشرة من المنافسة.

وتمكن الياس بودغزدام في لقاء كان ينتظره المهتمون بكل شغف من الفوز على البولندي كواليويج في الجولة الرابعة بالخضوع في منازلة وصفها الحاضرون ب"الرائعة و المشوقة" من حيث الفنيات والاسلوب الذي اعتمده الجزائري للسيطرة على منافسه.

وباحرازه لهذا اللقب يصبح في رصيد الياس بودغزدام 15 فوزا من أصل 19 منازلة خاضها منذ بداية مشواره الاحترافي منذ 5 سنوات تقريبا.

وفي تصريح ل/واج عبر الرياضي الجزائري عن فرحته "العارمة" بهذا الانتصار الذي اعتبره "فوزا للرياضة الجزائرية عموما"، داعيا في ذات الوقت الى "العمل على نشر رياضة الفنون القتالية المختلطة عبر كل الجزائر وتوفير لها الإمكانيات اللازمة للنهوض بها نظرا لما تتمتع به من صيت واحترام لدى الشباب عكس ما يروج لها بأنها رياضة عنف".

وقال انه على أتم الاستعداد للمساعدة في تأطير وتنظيم رياضة الفنون القتالية المختلطة في الجزائر اذا طلب منه ذلك، مشيدا بتعاون وزارة الشباب و الرياضة معه وتشجيعها له، لافتا الى ان المئات من الشباب الجزائري يحبون ويمارسون هذه الرياضة بعيدا عن اهتمام ورعاية "رسميتين".

واستطرد قائلا : "أتمنى ان أساهم في تنظيم تظاهرة او بطولة كبيرة في الجزائر تجمع كل هواة الفنون القتالية المختلطة وتكون بالتالي انطلاقة حقيقية لهذه الرياضة التي تستهوي الكثيرين ممن يملكون مهارات وفتيات هائلة تخول لهم المشاركة في المنافسات الدولية القوية".

ويشارك في هذه البطولة 24 مقاتلا يمثلون 14 دولة وهي: الجزائر وبولندا والأردن وفرنسا والمملكة المتحدة ولبنان والولايات المتحدة الأمريكية والبرازيل وإيرلندا والفلبين وروسيا وسوريا وفنلندا وجنوب افريقيا.

وتقام البطولة بنسختها العاشرة لأول مرة في الأردن وهي الدولة السابعة التي تستضيف هذا الحدث بعد البحرين والبرازيل والامارات والهند وكازاخستان والمكسيك.

وكانت منظمة "خالد بن حمد" البحرينية للفنون القتالية المختلطة كشفت النقاب في 2016 عن أول فعالية عالمية خاصة بالفنون القتالية المختلطة بالشرق الأوسط والذي يحمل اسم اتحاد القتال الشجاع (برايف) الذي أطلق من أجل إعداد نخبة من المقاتلين من الشرق الأوسط للدفع بهم و المشاركة في البطولات العالمية لإظهار مهاراتهم القتالية، بالإضافة إلى إقامة الفعاليات الحية و زرع ثقافة رياضة الفنون القتالية المختلطة في الشرق الاوسط.