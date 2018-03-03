كاس الجزائر (ربع النهائي) البليدة: فرحة عارمة لدى أنصار شباب الزاوية عقب  الانجاز التاريخي  

البليدة - عمت أمسية الجمعة بمختلف أرجاء شوارع مدينة البليدة ومنطقة الزاوية ببلدية بني تامو خصوصا فرحة عارمة لدى أنصار ة شباب الزاوية عقب الانجاز التاريخي لأشبال المدرب رضا زواني عقب التأهل المستحق لهذا الفريق للدور نصف النهائي من منافسة كأس الجمهورية لأول مرة في تاريخه بعد فوزه على الضيف جمعية عين مليلة.

وتأهل شباب الزاوية الذي ينشط في القسم الجهوي الأول لولاية البليدة بنتيجة هدفين لهدف واحد بعد الوقت الإضافي في لقاء الدور ربع النهائي الذي احتضنه ملعب المركب الرياضي مصطفى تشاكر بالبليدة.

وخرج انصار الفريق إلى الشوارع مباشرة عقب انتهاء المباراة احتفالا بهذا الانتصار التاريخي حيث جابت مركباتهم مختلف الأحياء و الشوارع الكبرى وسط هتافات و إطلاق للألعاب النارية التي أضاءت ليل المدينة وثمن هؤلاء العمل الجبار الذي قام به أشبال المدرب رضا زواني خلال هذه المباراة سيما بعد ما تقدم الفريق الضيف عن طريق اللاعب محمد أمين بن عروسي في ضربة جزاء في الدقيقة 47 لينطلق بعدها فريق الشباب في عمل هجومي عدل من خلاله للزاوية عرفة في دقيقة واحدة بعد ذلك ال48 وأضاف الحاج صدوق الهدف الثاني في الدقيقة الثانية من الوقت الإضافي الأول (الدقيقة 94).

كما ثمنت العديد من مواقع التواصل الاجتماعي المهتمة بالشأن المحلي هذا الانجاز واصفة اياه ب"التاريخي " أملين أن يتابع الفريق نجاحاته على الميدان خاصة بعدما حجز لنفسه مقعدا في المربع الذهبي ليلعب و لأول مرة في تاريخه مع كبار اللعبة في نصف النهائي .

يذكر أن السلطات المحلية لولاية البليدة و على راسها الوالي مصطفى العياضي كان قد كرم مؤخرا فريق شباب الزاوية بمناسبة تأهله إلى الدور ثمن نهائي لكأس الجزائر أكابر من خلال منحهم مساعدات مالية لدعمهم على تسيير الفريق.

و كان الوالي خلال هذا اللقاء قد أشاد بالجهود التي بذلها هؤلاء اللاعبين لبلوغ هذا المستوى داعيا إياهم إلى "العمل أكثر لتطوير أنفسهم سواء من الناحية الرياضية أو المهنية مؤكدا على مرافقته الدائمة للفريق سواء للصعود إلى أقسام أخرى أو الحفاظ على هذا المستوى من خلال القيام بدورات تكوينية مكثفة.

من جهته، اعتبر مدرب الفريق رضا زواني هذا التكريم "محفز للاعبين لأنهم كانوا غير معروفين و عملوا بجد رغم قلة الإمكانيات و هو يشجعنا على بذل مجهودات اكبر لتحقيق نتائج أفضل" معتبرا هذا التأهل "شرف لولاية البليدة". وأكد أن اللاعبين "يرغبون كثيرا في الحصول على الكأس و هم محضرين بصفة جيدة على المستوى النفسي" داعيا في السياق إلى الإسراع في انجاز ملعب الزاوية المتوقف انجازه رغم أن المشروع شارف على نهايته لمنح حرية اكثر للفريق للقيام بتدريباته.