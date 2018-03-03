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الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم: وفاق سطيف يطيح بشباب قسنطينة ويعيد الأمل للملاحقين 

  أدرج يـوم : السبت, 03 آذار/مارس 2018 09:59     الفئـة : رياضــة     قراءة : 35 مرات
الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم: وفاق سطيف يطيح بشباب قسنطينة ويعيد الأمل للملاحقين 
صورة توضيحية

الجزائر - عرفت الدفعة الأولى للجولة ال 22 من بطولة  الرابطة الاولى المحترفة لكرة القدم موبيليس، التي جرت يومي الخميس و الجمعة  انهزام رائد الترتيب، شباب قسنطينة في سطيف و فوز اتحاد الجزائر في بسكرة، بينما افترق فريقا شباب بلوزداد و أولمبي المدية على نتيجة التعادل الأبيض.

وأعادت هزيمة الرائد القسنطيني  أمام وفاق سطيف بهدف نظيف من توقيع هداف  الفريق زكريا حدوش (د 33) الأمل للملاحقين و في مقدمتهم مولودية وهران التي قد  تقاص الفارق إلى نقطة واحدة في حال  فوزها على نظيرتها العاصمية بملعب 5  جويلية (الجزائر) في ختام هذه الجولة المقررة يوم الاثنين 12 مارس الجاري.

من جهته، أعاد الوفاق الأمل لأنصاره بعد فترة الفراغ الطويلة التي شهدها و  التي رمت به إلى وسط الترتيب. فوز أبناء عبد الحق بن شيخة يقربهم أكثر من  المنصة الشرفية و ذلك قبل ثماني جولات عن خط الوصول.

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وتمكن اتحاد الجزائر، الذي عرف تعييرا على مستوى العارضة الإدارية بتعيين  عبد الحكيم سرار على رأس اللجنة المؤقتة خلفا لربوح حداد، من تحقيق فوز أكثر  من ثمين في بسكرة (1-0) عن طريق بن خماسة (د 64، و هو الهدف الذي يعقد أكثر وضعية فريق الزيبان بخصوص مستقبلهم ضمن الرابطة الأولى.

وكانت هذه الجولة قد انطلقت يوم أمس الخميس بتعادل شباب بلوزداد  وأولمبي المدية  بنتيجة بيضاء، لا ترضي حاملي كأس موسم 2017، كونها تبقيهما في منطقة  الخطر، فيما عاد أبناء سيد أحمد سليماني بنقطة سيكون وزنها من ذهب وقت الحساب،   مكررين بالمناسبة انجازاتهم المسجلة في الجولات السابقة على ميدان كل من  مولودية الجزائر، وفاق سطيف وشباب قسنطينة حيث عادوا من تنقلاتهم بالتعادل.

وستتواصل الجولة 22 أيام 9 و 10 و 12 مارس الجاري، علما بأن المباريات  المقدمة تخص الأندية المشاركة في المنافسات الإفريقية للأندية المقررة يومي 6  و 7 مارس الجاري.

آخر تعديل على السبت, 03 آذار/مارس 2018 12:56
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الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم: وفاق سطيف يطيح بشباب قسنطينة ويعيد الأمل للملاحقين 
  أدرج يـوم : السبت, 03 آذار/مارس 2018 09:59     الفئـة : رياضــة     قراءة : 35 مرة   شارك

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