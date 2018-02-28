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كرة القدم : البرتغال- الجزائر في مباراة ودية في السابع يونيو المقبل

  أدرج يـوم : الأربعاء, 28 شباط/فبراير 2018 09:50     الفئـة : رياضــة     قراءة : 38 مرات
كرة القدم : البرتغال- الجزائر في مباراة ودية في السابع يونيو المقبل

لشبونة - يقابل المنتخب البرتغالي لكرة القدم مع نظيره  الجزائري بتاريخ السابع من يونيو المقبل في إطار تحضيراته تحسبا لنهائيات كاس  العالم 2018 بروسيا، حسب ما أعلنت عنه يوم الثلاثاء الاتحادية البرتغالية  لكرة القدم على حساب الرسمي تويتر.

وسيتم الاعلان عن الملعب وتوقيت إجراء المباراة التي تعد الاولى من نوعها بين  المنتخبين في وقت لاحق حسب ذات المصدر.

وقبل مواجهة الخضر سيخوض المنتخب البرتغالي الذي يشرف عليه الناخب فيرناندو  سانتوس قبلها مباراتين تحضيريتين أمام نظيره التونسي بتاريخ الثامن والعشرين  من مايو والبلجيكي بتاريخ الثاني من يونيو.

ويتواجد المنتخب البرتغالي في مونديال-2018 ضمن المجموعة الثانية التي تضم  أيضا إسبانيا و المغرب وايران.

وفي إطار المباريات الودية يتقابل المنتخب الجزائري لكرة القدم مع نظيره  التانزاني يوم 22 مارس المقبل بالملعب الأولمبي 5 جويلية (الجزائر) وفي ال27  مارس ضد إيران بمدينة غراس النمساوية.

ويستعد الخضر لمباراة الجولة الثانية لتصفيات كأس إفريقيا-2019 المقررة ضد  غامبيا في شهر سبتمبر المقبل ببانجول.

آخر تعديل على الأربعاء, 28 شباط/فبراير 2018 11:35
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كرة القدم : البرتغال- الجزائر في مباراة ودية في السابع يونيو المقبل
  أدرج يـوم : الأربعاء, 28 شباط/فبراير 2018 09:50     الفئـة : رياضــة     قراءة : 38 مرة   شارك

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