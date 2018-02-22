ما يقارب 100 مشارك في سباق الحماية المدنية بقسنطينة

قسنطينة - شارك اليوم الثلاثاء ما مجموعه 96 عنصرا يمثلون الوحدات الرئيسية و الثانوية إضافة إلى المراكز المتقدمة للحماية المدنية بقسنطينة في السباق الذي أطلق عليه "سباق الزي الرسمي " .

وتنافس عناصر الحماية المدنية مرتدين زي التدخل الخاص بهم على مسافة 6 كلم تم تحديدها بين مقبرة الشهداء بالمكان المسمى "الكلم السابع" على طريق عين سمارة و وحدة الحماية المدنية لحي بوالصوف بقسنطينة.

وأحرز المرتبة الأولى ضمن هذا السباق الذي بادرت إليه مديرية الحماية المدنية في إطار الاحتفالات الخاصة باليوم العالمي للحماية المدنية المصادف للفاتح مارس من كل سنة اسكندر تريكي (وحدة عين عبيد) متبوعا بعبده بوجلال (وحدة الخروب) و محمد شارف عقون (الوحدة الرئيسية علي منجلي).

تجدر الإشارة إلى أن برنامج الاحتفال باليوم العالمي للحماية المدنية المزمع تنظيمه في الفاتح مارس المقبل بالوحدة الرئيسية لعلي منجلي بحضور والي قسنطينة و مدير الحماية المدنية سيتضمن القيام بعديد المناورات و إقامة معارض مخصصة لعتاد التدخل.

وسيتخلل ذات الاحتفالية تسليم هدايا للفائزين في مختلف الدورات الرياضية علاوة على تكريم محالين على التقاعد من سلك الحماية المدنية.