الكأس الوطنية العسكرية للتايكواندو: تتويج الناحية العسكرية الرابعة باللقب

وكانت تشكيلة الناحية العسكرية الرابعة قد تغلبت في الدور نصف النهائي على قيادة الحرس الجمهوري ب(70- 54).
أما فريق الدرك الوطني، فتأهل على حساب الناحية العسكرية الخامسة الذي اقصي بقرار من الطاقم التحكيمي اثر ارتكاب عناصره ل20 مخالفة فنية. ليكتفي كل من فريقي الحرس الجمهوري والناحية العسكرية الخامسة بالمركز الثالث.
وفي منازلات "كوروغي" (التي خصصت للفرق فقط) يقوم كل فريق بإشراك خمسة عناصر، حيث يلتقي كل مصارع بمنافسه من الفريق الخصم لمدة دقيقة.
وصرح مدرب فريق الناحية العسكرية الرابعة، لكنار ضياء الدين ل"واج" "هذا التتويج جاء ثمرة مجهودات الجميع. لقد حققنا ثلاثة القاب في ظرف ستة اشهر (الكأس والبطولة السنة الماضية وكأس السنة الحالية)، وأشكر كل المصارعين على ما قدموه".
وأضاف "النهائي كان شاقا للغاية، سيما وان فريقي ارتكب 18 مخالفة وكان على اعتاب الاقصاء، لقد كان نهائي الاعصاب بأتم معنى الكلمة. وأكدنا جدارتنا في حصد الألقاب".
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وكان المصارع مرداسي نصير من الناحية العسكرية الثانية قد توج بلقب الكأس الوطنية العسكرية للتايكواندو، التي جرت امس الاثنين بنفس المدرسة، في اختصاص الاستعراض "بومسي" بعد تحصله على اعلى علامة والمقدرة ب(28ر7) وهي الاحسن من بين العناصر ال13 التي شاركت في هذا الاختصاص.
وعرفت هذه البطولة حضور 123 مصارع يمثلون 17 فريقا من مختلف الوحدات والنواحي والقوات العسكرية.
وبهذا تحافظ الناحية الرابعة على الكأس التي افتكتها السنة الماضية بعد فوزها في نهائي "الكوروغي" (منازلة) على الناحية الثانية بنتيجة (3-2).
وتوج بلقب الكأس السنة الماضية مرداسي نصير (ن ع2) في اختصاص الاستعراض "البومسي".
الفرق المشاركة:
-قيادة الحرس الجمهوري
- قيادة الدرك الوطني
- الناحية العسكرية الاولى
- الناحية العسكرية الثانية
- الناحية العسكرية الرابعة
- الناحية العسكرية الخامسة
- الناحية العسكرية السادسة
- قيادة القوات الجوية
- قيادة قوات الدفاع الجوي عن الاقليم
- قيادة القوات البحرية
- الفرقة 40 مشاة ميكانيكية (ن ع3)
- الفرقة 8 مدرعة (ن ع 2)
- الفرقة 12 المشاة ميكانيكية (ن ع1)
- الفرقة الاولى مدرعات (ن ع 5)
- المدرسة العليا للاستعلام والامن
- المدرسة التطبيقية لجند البحرية.