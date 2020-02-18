ألعاب البحر الأبيض المتوسط 2018 : الجزائر تأمل المشاركة ب400 رياضي في دورة تاراغونا

الجزائر- تضم القائمة الموسعة للرياضيين الجزائريين الذين تتوفر فيهم مؤهلات المشاركة في الألعاب المتوسطية المقبلة المقررة بمدينة تاراغونا الاسبانية في الفترة الممتدة من 22 يونيو إلى الفاتح يوليو 2018 ، حوالي 400 رياضي ورياضية، حسبما أعلنته يوم الاثنين بالجزائر، رئيسة مهمة الوفد الجزائري بإسبانيا، البطلة الاولمبية السابقة، الجزائرية حسيبة بولمرقة "، معبرة عن آملها أن يتمكن الجميع من اقتطاع تأشيرة المشاركة في هذا الموعد الرياضي التنافسي الهام."

و أوضحت البطلة الاولمبية السابقة في مسافة ال1500 متر،في ندوة صحفية نشطتها اليوم الاثنين بمقر اللجنة الاولمبية و الرياضية الجزائرية، أن "القائمة الأولية للرياضيين الذين نتوسم فيهم القدرة على تمثيل الجزائر، تضم حاليا 400 رياضي و رياضية (...) لكن يتعين عليهم الآن اقتطاع تأشيرة التأهل أو تحقيق الحد الأدنى المطلوب للمشاركة في المنافسة "، مضيفة ، "طبعا تتمنى ان يتمكن الجميع من الحصول على تأشيرة التأهل للموعد المتوسطي".

وبالإضافة إلى 400 رياضي ورياضية ،ممن سيتنافسون على تأشيرة بلوغ دورة الألعاب المتوسطية، سيتضمن الوفد الرياضي الجزائري، تقنيين ،مؤطرين ،أطباء ، مدربين و صحفيين ، الأمر الذي يؤهله ليكون من بين أكبر البعثات من حيث التعداد بحوالي 600 عضو، حسب ما أوضحته بولمرقة التي ستشرف على هذه المهمة رفقة ثلاثة مساعدين هم على التوالي: صاحب الميدالية البرونزية الاولمبية في القفز العالي عبد الرحمان حماد كمساعد أول و الدكتورة فريال شويطر (رئيسة اللجنة الطبية) و عبد الحفيظ ازم (الأمين العام للجنة الاولمبية و الرياضية الجزائرية).

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و أوضحت بولمرقة أن الموعد المتوسطي سينشط من طرف حوالي 4000 رياضي ورياضية يمثلون 16 دولة ويتوزعون على 31 اختصاص رياضي، مشيرة ان منافسات موعد تارغونا ستقام عبر 16 موقع رياضي وسيخصص المنظمون ثلاثة فنادق من أربعة وثلاثة نجوم في الفترة الممتدة من 17 يونيو إلى 4 يوليو تحسبا لهذا الموعد".

وفي ردها على سؤال، حول القائمة النهائية للرياضيين الذين سيحملون على عاتقهم مهمة تمثيل الجزائر في الموعد المتوسطي ، أوضحت بولمرقة أنها ستضبط قبل حوالي شهر من انطلاق المنافسة وهذا من أجل منح الوقت الكافي للرياضيين قصد التأهل أو تحقيق الحد الأدنى للمشاركة.

وبخصوص الهدف المسطر من المشاركة الجزائرية، ذكرت نفس المتحدثة أن :" الأهداف ستحدد من قبل الاتحاديات الرياضية ، لكن كل الجزائريين يطمحون إلى العودة بأكبر قدر ممكن من المداليات."

و أوضحت بولمرقة أن مهمتها رفقة مساعديها ، تنحصر في تنظيم المهمة إداريا، موضحة ان الجانب المتعلق بتحضير الرياضيين و تأهيلهم وأهدافهم تبقى من صلاحيات الاتحاديات الرياضية، كل واحدة في اختصاصها ".

وفيما يخص الميزانية المخصصة لإعداد العناصر الوطنية لهذا الموعد المتوسطي، قالت البطلة الاولمبية السابقة أن " الوزارة الوصية هي المسؤولة عن هذا الجانب "مؤكدة،" أن اللجنة الاولمبية لن تتردد في تقديم الدعم لأي رياضي أو اتحادية تطلب منها المساعدة كما كان الأمر في كل مرة".

وسيحط الفوج الجزائري الأول الرحال بمدينة تاراغونا يوم 19 يونيو، لحضور مراسم الافتتاح المقررة في 22 من نفس الشهر. ويكون متبوعا بأفواج أخرى تضم رياضيين يدخلون المنافسة لاحقا.

وأوضحت البطلة الأولمبية السابقة أيضا أن: '' عددا من الرياضيين الجزائريين سيدخلون المنافسة في أخر أسبوع من الألعاب. وسيبقى هؤلاء بالجزائر من أجل التحضير قبل الالتحاق بالبقية في الوقت المناسب'' معلنة من ناحية أخرى عن مفاوضات مع شركة خطوط الجوية الجزائرية من أجل تخصيص رحلات خاصة تنقل الوفد الجزائري إلى تاراغونا.