كرة القدم (الجزائر): المنتخب الوطني للمحليين يجري تربصا اعداديا بسيدي موسى 

الجزائر - شرع المنتخب الوطني الجزائري لكرة القدم للمحليين يوم أمس الاحد في تربص اعدادي بالمركز الفني الوطني بسيدي موسى (الجزائر) وحسب ما افادته الاتحادية الجزائرية للعبة عبرموقعها الرسمي على شبكة الانترنت .

ولبت كل العناصر المعنية بهذا التربص الذي سيستمر الى غاية 28 من شهر فبراير الجاري، الدعوة للمشاركة في هذه المحطة الاعدادية التي برمج فيها الناخب الوطني رابح ماجر حصتين تدريبيتين في اليوم، واحدة في الفترة الصباحية ابتداء من الساعة العاشرة و النصف صباحا (30ر10سا)، والثانية في الفترة المسائية ابتداء من الساعة الخامسة بعد الزوال (00ر17سا) .

وفي الفترة الصباحية قام اللاعبون الذين شاركوا في مقابلات البطولة الوطنية التي لعبت يوم السبت في حصة للاسترجاع فيما شرعت بقية العناصر في اجراء بعض التمارين البدنية فوق ارضية الميدان قبل الالتحاق بقاعة تقوية العضلات "على حدّ توضيح الهيئة الفدرالية .

وأضاف ذات المصدر انّ المدرب الوطني رابح ماجر قد قام بتسريح حارس مرمى نادي بارادو توفيق موساوي بسبب الآم على مستوى الاسنان،"موضحا": ان اللاعب موساوي قام بفحوصات طبية و قد أخبر الطاقم الطبي ، رابح ماجر بعدم قدرة اللاعب على المشاركة في التربص:".

وخصص رابح ماجر الحصة المسائية للقيام بعمل فني تكتيكي ، حسب نفس المصدر .

و يدخل هذا التربص في اطار التحضيرات الدورية لفائدة اللاعبين الذين ينشطون في البطولة المحلية. و كان المنتخب الوطني للاعبين المحليين قد خاض في يناير الفارط مباراة ودية ضد نظيره الرواندي (4-1) بملعب المنزه بتونس.

-- قائمة اللاعبين المدعوين:

-حراس المرمى: فوزي شاوشي (مولودية الجزائر) عبد القادر صالحي (شباب بلوزداد) توفيق موساوي (نادى بارادو)

-المدافعون: ايوب عزي (مولودية الجزائر) محمد نعماني (شباب بلوزداد) عبد القادر بدران (وفاق سطيف) فاروق شافعي (اتحاد الجزائر) ايوب عبد اللاوي (اتحاد الجزائر) مختار بن موسى (اتحاد الجزائر) نبيل لعمارة (اتحاد بلعباس)اسلام عروس (نادي بارادو) سعيد بلكالم (شبيبة القبائل) زين الدين مكاوي (مولودية وهران)

- وسط الميدان:هشام شريف الوزاني (مولودية الجزائر) محمد بن خماسة (اتحاد الجزائر) حسين العرفي (نصر حسين داي) عبد الرحمان بورديم (شبيبة الساورة) صبري غربي (مولودية وهران) عبد الكريم زواري (اتحاد بلعباس) سليم بوخنشوش (شبيبة القبائل)

- المهاجمون : سيدعلي لكروم (شباب بلوزداد) عبد النور بلخير (شباب قسنطينة) الحبيب بوقلمونة (اتحاد بلعباس) محمد امين عبيد(شباب قسنطينة) محمد الملالي (نادي بارادو).