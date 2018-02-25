تنس / دورة الاتحاد الدولي بالجزائر: العناصر الاسبانية تفرض سيطرتها على المنافسة

الجزائر- فرضت العناصر الاسبانية سيطرة مطلقة على منافسات الجدول الزوجي للدورة الدولية للتنس من الدرجة الخامسة، ضمن مسلك الاتحاد الدولي الخاص بالأواسط الذي اختتم سهرة السبت بميدان التنس بباش جراح (الجزائر العاصمة).

و تمكن الزوجي الاسباني المكون من مايكل أرانزابل و لويس فواكس من التتويج باللقب لدى الذكور، عقب اجتياز عقبة الزوجي البرتغالي المكون من سيموا الفاس و انتونيو بيدرو باراكاتا بنتيجة 6-4 و 4-6 (10-5).

أما لدى الإناث، فنجحت اللاعبة الاسبانية لوسيا ليراناس دومينغو، رفقة زميلتها الفرنسية اناس بيكرار، من التتويج بالمعدن النفيس بعد الفوز على الزوجي الايطالي المشكل من كل من ليندة اليسي و كيارا غريلي (متصدر المجموعة رقم واحد)، بنتيجة شوطين لصفر بواقع 6-3 و 6-1.

وفي نهائيات الجدول الفردي الذي جرت منافساته صبيحة امس السبت فاز اللاعب الاسباني آرانزبال، متصدر المجموعة رقم 8، بصعوبة على الفرنسي كليمون شوفان بمجموعتين دون مقابل (7-5 و 6-4) في مباراة نهائية قوية.

و في الفردي إناث، لم تترك دومينغو أي فرصة لمنافستها البلغارية لينا نوكولوفا بالتغلب عليها 6-1 و 6-2. هذه الأخيرة أثبتت قوتها من خلال بلوغها هذا الدور على حساب عدة أسماء بارزة على رأسها المجرية ليفيا لوكاس (7-6 و 6-1) و الايطالية ليندة اليسي (6-3، 6-3).

وشاركت الجزائر في هذه الدورة ب25 رياضيا من بينهم 12 (10 ذكور - 2 إناث) انطلقوا من التصفيات، في حين اقحم 13 آخر (8 ذكور- 5 إناث) مباشرة في الجدول النهائي.

وحققت ليندة بن قدور (متصدرة المجموعة رقم 1) أحسن نتيجة بالنسبة للمشاركة الجزائرية ببلوغها الدور نصف النهائي، قبل أن تنهزم أمام المتوجة بالدورة بمجموعتين لواحدة 6-7 (6)، 6-2، 7-6 (5).

بالإضافة إلى الجزائر، عرفت هذه الدورة مشاركة 27 بلدا. و يتعلق الأمر بتونس، المغرب، مصر، كوت ديفوار، الموزمبيق، موريس، مدغشقر، الكاميرون، ناميبيا، البرتغال، ايطاليا، فرنسا، اسبانيا، ألمانيا، ايرلندا، المجر، سلوفينيا، النمسا، بلغاريا، بولونيا، إيران، تايلاند، كازاخستان، الهند، البرازيل، المكسيك و الولايات المتحدة الأمريكية.

وتجرى دورتين دوليتين أخريين للأواسط بالجزائر، وهما دورة "مهدي بوراس" من 25 فبراير إلى 3 مارس بنادي التنس بحيدرة، ودورة "النخيل" المبرمجة من 4 إلى 10 مارس ببن عكنون.