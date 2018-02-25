تنس / دورة الاتحاد الدولي بالجزائر: العناصر الاسبانية تفرض سيطرتها على المنافسة

و تمكن الزوجي الاسباني المكون من مايكل أرانزابل و لويس فواكس من التتويج باللقب لدى الذكور، عقب اجتياز عقبة الزوجي البرتغالي المكون من سيموا الفاس و انتونيو بيدرو باراكاتا بنتيجة 6-4 و 4-6 (10-5).
أما لدى الإناث، فنجحت اللاعبة الاسبانية لوسيا ليراناس دومينغو، رفقة زميلتها الفرنسية اناس بيكرار، من التتويج بالمعدن النفيس بعد الفوز على الزوجي الايطالي المشكل من كل من ليندة اليسي و كيارا غريلي (متصدر المجموعة رقم واحد)، بنتيجة شوطين لصفر بواقع 6-3 و 6-1.
وفي نهائيات الجدول الفردي الذي جرت منافساته صبيحة امس السبت فاز اللاعب الاسباني آرانزبال، متصدر المجموعة رقم 8، بصعوبة على الفرنسي كليمون شوفان بمجموعتين دون مقابل (7-5 و 6-4) في مباراة نهائية قوية.
و في الفردي إناث، لم تترك دومينغو أي فرصة لمنافستها البلغارية لينا نوكولوفا بالتغلب عليها 6-1 و 6-2. هذه الأخيرة أثبتت قوتها من خلال بلوغها هذا الدور على حساب عدة أسماء بارزة على رأسها المجرية ليفيا لوكاس (7-6 و 6-1) و الايطالية ليندة اليسي (6-3، 6-3).
وشاركت الجزائر في هذه الدورة ب25 رياضيا من بينهم 12 (10 ذكور - 2 إناث) انطلقوا من التصفيات، في حين اقحم 13 آخر (8 ذكور- 5 إناث) مباشرة في الجدول النهائي.
وحققت ليندة بن قدور (متصدرة المجموعة رقم 1) أحسن نتيجة بالنسبة للمشاركة الجزائرية ببلوغها الدور نصف النهائي، قبل أن تنهزم أمام المتوجة بالدورة بمجموعتين لواحدة 6-7 (6)، 6-2، 7-6 (5).
بالإضافة إلى الجزائر، عرفت هذه الدورة مشاركة 27 بلدا. و يتعلق الأمر بتونس، المغرب، مصر، كوت ديفوار، الموزمبيق، موريس، مدغشقر، الكاميرون، ناميبيا، البرتغال، ايطاليا، فرنسا، اسبانيا، ألمانيا، ايرلندا، المجر، سلوفينيا، النمسا، بلغاريا، بولونيا، إيران، تايلاند، كازاخستان، الهند، البرازيل، المكسيك و الولايات المتحدة الأمريكية.
وتجرى دورتين دوليتين أخريين للأواسط بالجزائر، وهما دورة "مهدي بوراس" من 25 فبراير إلى 3 مارس بنادي التنس بحيدرة، ودورة "النخيل" المبرمجة من 4 إلى 10 مارس ببن عكنون.