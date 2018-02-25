الداربي العاصمي دون فائز وشبيبة الساورة تواصل إهدار النقاط

الجزائر- شهدت مباريات الجولة 21 من بطولة الرابطة الأولى المحترفة لكرة القدم "موبيليس" التي جرت اليوم السبت، انتهاء الداربي العاصمي بين واتحاد الجزائر وجاره المولودية، بالتعادل (2-2)، في الوقت الذي عاد فيه شباب بلوزداد بتعادل ثمين من بشار أمام شبيبة الساورة (1-1)، أما اتحاد البليدة فقد فاز بهدف وحيد على الضيف دفاع تاجنانت والذي تبقى وضعيته على حالها ضمن منطقة الأندية المهددة بالسقوط.

وفي الداربي العاصمي، عادت المولودية من بعيد وانتزعت تعادلا صعبا، على حساب الجار الاتحاد والذي كان متقدما في النتيجة بهدفين نظيفين، غير أن "العميد" عرف كيف يقلب الأوضاع ويوقع "إصابتين" عدل بهما نتيجة اللقاء.

وعلى اثر هذه النتيجة، تضيف المولودية نقطة إلى رصيدها والذي ترفعه إلى 34 في الصف الثالث، في الوقت الذي تتواجد فيه تشكيلة "سوسطارة" في المرتبة الرابعة بمجموع 32 ن، مناصفة مع الجار نادي بارادو وشبيبة الساورة.

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وافترق فريقا أولمبي المدية والضيف وفاق سطيف بتعادل سلبي (0-0) وهي النتيجة التي لا تخدم الطرفين، حيث لم يضمن أبناء "التيطري" البقاء بعد، سيما وأن ثلاث نقاط فقط تفصلهم عن أول المهددين بالنزول، في حين تتأجل عودة "السطايفية" إلى كوكبة المقدمة لافتكاك مكانة مؤهلة إلى منافسة قارية.

نفس السيناريو انتهت عليه مواجهة شبيبة الساورة بالضيف شباب بلوزداد مع اختلاف في النتيجة والتي كانت (1-1)، حيث أجلت الشبيبة استفاقتها وعجزت أيضا على استعادة مركز الوصافة التي فقدتها قبل بضع جولات، وتحتل حاليا الصف الرابع ب32 نقطة، في حين يتواجد أبناء "العقيبة" في المرتبة العاشرة ب23 نقطة، لكن بخطوتين فقط عن المنطقة الحمراء.

من جهته حقق متذيل الترتيب، اتحاد البليدة فوزا هاما يبقي على آمال الفريق في الصراع على البقاء، ولو كانت هذه الآمال ضئيلة، على حساب الضيف دفاع تاجنانت بهدف أمضاه هداف الفريق سامي فريوي، والذي يرفع عداده إلى 10 أهداف.

وبهذا يصبح في رصيد أبناء مدينة "الورود" 15 نقطة لكن في المرتبة ال16 و الأخيرة، فيما يبقى الفارق بعيدا عن أول الناجين بسبع خطوات كاملة، بينما يتواجد الدفاع ضمن المركز ال14 وبمجموع 21 نقطة.

وفي مباريات أمس الجمعة، لم يفوت رائد الترتيب شباب قسنطينة فرصة استقباله لاتحاد بسكرة لاقتناص ثلاث نقاط ثمينة، جاءت بفضل هداف البطولة الوطنية أمين عبيد الذي أمضى بالمناسبة هدفه ال14، و ذلك في مباراة جرت أمام مدرجات فارغة، بسبب العقوبة المسلطة على الفريق.

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هذا الفوز يسمح ل"السنافر" بالحفاظ على فارق أربع نقاط عن الملاحق المباشر، مولودية وهران الفائز بصعوبة على اتحاد الحراش بهدف وحيد أمضاه اللاعب شيبان في الدقيقة (70)، والذي يعقد أكثر وضعية "الصفراء" التي تبقى ملازمة للمركز 15 وما قبل الأخير في الترتيب العام.

و في تيزي وزو، تنفست شبيبة القبائل الصعداء بعد الفوز الثمين على اتحاد بلعباس (2-1) في مباراة بست نقاط للفريقين المتواجدين في المنطقة الحمراء.

و تقدمت الشبيبة بهدفين لكل من زيري (د 15) من ضربة جزاء و بن علجية (56) قبل ان يقلص اللاعب السابق لمولودية الجزائر، محمد سيقار الفارق (د 74).

ويدفع أبناء المدرب "العباسي" الشريف الوزاني غاليا خصم ست نقاط من رصيده، وهو القرار الذي يجعله في وضعية لا يحسد عليها.

و انتهي اللقاء المحلي بين نادي بارادو و نصر حسين داي بالتعادل (1-1) و هي نتيجة ترضي "النصرية" أكثر، لتبقى ضمن الجزء الأول لجدول الترتيب، عكس نادي بارادو الذي ضيع فرصة الانفراد بالمركز الثالث وراء المتصدر "السياسي" و "الحمراوة".