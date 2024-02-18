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الرابطة الأولى "موبيليس" (الجولة ال21) : النتائج الكاملة والترتيب

  أدرج يـوم : السبت, 24 شباط/فبراير 2018 19:17     الفئـة : رياضــة     قراءة : 27 مرات
الرابطة الأولى &quot;موبيليس&quot; (الجولة ال21) : النتائج الكاملة والترتيب

الجزائر- النتائج الكاملة و الترتيب بعد إجراء مباريات  الجولة ال21 من بطولة الرابطة المحترفة الاولى "موبيليس" لكرة القدم، يومي الجمعة والسبت:

 

         الجمعة: 

شبيبة القبائل  - اتحاد بلعباس             2-1

مولودية وهران - اتحاد الحراش         1-0

نادي بارادو - نصر حسين داي           1-1

شباب قسنطينة   - اتحاد بسكرة          1-0    

 

         السبت : 

اولمبي المدية      - وفاق سطيف          0-0         

شبيبة الساورة     - شباب بلوزداد         1-1 

اتحاد البليدة         - دفاع تاجنانت        1-0  

اتحاد الجزائر - مولودية الجزائر         2 - 2  

 

  الترتيب                  نقاط                لعب

  1. شباب قسنطينة 42 21 
  2. مولودية وهران 38 21

3 . مولودية الجزائر    34                  21 

4 . نادي بارادو          32                 21 

-- . شبيبة الساورة        32                 21

--. اتحاد الجزائر         32                 21 

7 . نصر حسين داي     31                 21 

  1. وفاق سطيف 30 21 

9 . أولمبي المدية          24                 21 

  1. اتحاد بلعباس 23 21 

-- . شباب بلوزداد         23                  21 

  1. اتحاد بسكرة 22 21 

--. شبيبة القبائل           22                     21    

  1. دفاع تاجنانت 21                      21 
  2. اتحاد الحراش 18 21 
  3. اتحاد البليدة 15                 21.
كلـمات مفتـاحيــة :
الرابطة الأولى "موبيليس" (الجولة ال21) : النتائج الكاملة والترتيب
  أدرج يـوم : السبت, 24 شباط/فبراير 2018 19:17     الفئـة : رياضــة     قراءة : 27 مرة   شارك

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