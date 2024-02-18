الرابطة الأولى "موبيليس" (الجولة ال21) : النتائج الكاملة والترتيب

الجمعة:
شبيبة القبائل - اتحاد بلعباس 2-1
مولودية وهران - اتحاد الحراش 1-0
نادي بارادو - نصر حسين داي 1-1
شباب قسنطينة - اتحاد بسكرة 1-0
السبت :
اولمبي المدية - وفاق سطيف 0-0
شبيبة الساورة - شباب بلوزداد 1-1
اتحاد البليدة - دفاع تاجنانت 1-0
اتحاد الجزائر - مولودية الجزائر 2 - 2
الترتيب نقاط لعب
- شباب قسنطينة 42 21
- مولودية وهران 38 21
3 . مولودية الجزائر 34 21
4 . نادي بارادو 32 21
-- . شبيبة الساورة 32 21
--. اتحاد الجزائر 32 21
7 . نصر حسين داي 31 21
- وفاق سطيف 30 21
9 . أولمبي المدية 24 21
- اتحاد بلعباس 23 21
-- . شباب بلوزداد 23 21
- اتحاد بسكرة 22 21
--. شبيبة القبائل 22 21
- دفاع تاجنانت 21 21
- اتحاد الحراش 18 21
- اتحاد البليدة 15 21.