المسلك المحترف للسيدات: انهزام الجزائرية إيناس إيبو في الدور نصف النهائي

وكانت بداية المباراة موفقة للاعبة الجزائرية البالغة من العمر 19 سنة حيث فازت بالشوط الأول بسهولة نسبيا (6-3) قبل أن تخسر الشوط الثاني بصعوبة (5-7) وتنهار في الشوط الثالث (3-6).
وتتأهل اللاعبة الأسترالية، رأس المجموعة الثامنة، للمباراة النهائية للدورة التي رصدت لها جوائز مالية تقدر ب15.000 دولار، حيث ستواجه الإسبانية مارينا ريبيرا باسول الفائزة بدورها على المولدافية ألكسندرا بربار (6-1، 3-6 و 7-5).
وكانت إيبو المصنفة 670 عالميا قد أدمجت مباشرة في الجدول النهائي لهذه الدورة حيث سجلت ثلاثة انتصارات أمام على التوالي الألمانية إيرينا كانتوس سيامر (6-0 و 6-0) و الإسبانية إيفا قريرو ألفاراز (7-5 و 6-4) و اليابانية ايكو يوشيتومي (7-5 و 6-1) قبل أن يتوقف مشوارها في المربع الذهبي.
هذه الدورة هي الثالثة على التوالي لإيبو في اسبانيا بعد دورتي موفيستار 1 و 2 و التي شاركت فيهما من 5 إلى 11 فبراير و من 12 إلى 18 فبراير الجاري بأكاديمية رافائيل نادال.
ففي موفيستار 1، أقصيت إيبو في الدور الأول في جدولي الفردي و الزوجي، قبل أن يتحسن مردودها نسبيا في المنافسة الموالية باجتيازها الدور الأول بنجاح، لتقصى في الدور الثاني.
و على غرار الدورتين الأوليين، تعرف دورة موفيستار 3 مشاركة عدة لاعبات مصنفات عالميا كالإسبانية إستريلا كابيزا كانديلا (343) و البلغارية إيزابلا شينيكوفا (381) و السلوفاكية فيفيان جوهاشوفا (392).