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المسلك المحترف للسيدات: انهزام الجزائرية إيناس إيبو في الدور نصف النهائي

  أدرج يـوم : السبت, 24 شباط/فبراير 2018 18:02     الفئـة : رياضــة     قراءة : 20 مرات

مدريد- أقصيت لاعبة التنس الجزائرية إيناس إيبو في الدور نصف النهائي لدورة موفيستار 3، الجارية بين 19 و 25 فبراير على الميادين الترابية لأكاديمية غيارمو فيلاس لمايوركا (إسبانيا)، اليوم السبت بنتيجة شوطين لواحد (6-3، 5-7 و 3-6)، على يد الأسترالية سيون منداز.

وكانت بداية المباراة موفقة للاعبة الجزائرية البالغة من العمر 19 سنة حيث فازت بالشوط الأول بسهولة نسبيا (6-3) قبل أن تخسر الشوط الثاني بصعوبة (5-7) وتنهار في الشوط الثالث (3-6).

وتتأهل اللاعبة الأسترالية، رأس المجموعة الثامنة، للمباراة النهائية للدورة التي رصدت لها جوائز مالية تقدر ب15.000 دولار، حيث ستواجه الإسبانية مارينا ريبيرا باسول الفائزة بدورها على المولدافية ألكسندرا بربار (6-1، 3-6 و 7-5).

وكانت إيبو المصنفة 670 عالميا قد أدمجت مباشرة في الجدول النهائي لهذه الدورة حيث سجلت ثلاثة انتصارات أمام على التوالي الألمانية إيرينا كانتوس سيامر (6-0 و 6-0) و الإسبانية إيفا قريرو ألفاراز (7-5 و 6-4) و اليابانية ايكو يوشيتومي (7-5 و 6-1) قبل أن يتوقف مشوارها في المربع الذهبي.

هذه الدورة هي الثالثة على التوالي لإيبو في اسبانيا بعد دورتي موفيستار 1 و 2 و التي شاركت فيهما من 5 إلى 11 فبراير و من 12 إلى 18 فبراير الجاري بأكاديمية رافائيل نادال.

ففي موفيستار 1، أقصيت إيبو في الدور الأول في جدولي الفردي و الزوجي، قبل أن يتحسن مردودها نسبيا في المنافسة الموالية باجتيازها الدور الأول بنجاح، لتقصى في الدور الثاني.

و على غرار الدورتين الأوليين، تعرف دورة موفيستار 3 مشاركة عدة لاعبات مصنفات عالميا كالإسبانية إستريلا كابيزا كانديلا (343) و البلغارية إيزابلا شينيكوفا (381) و السلوفاكية فيفيان جوهاشوفا (392).

آخر تعديل على السبت, 24 شباط/فبراير 2018 18:47
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المسلك المحترف للسيدات: انهزام الجزائرية إيناس إيبو في الدور نصف النهائي
  أدرج يـوم : السبت, 24 شباط/فبراير 2018 18:02     الفئـة : رياضــة     قراءة : 20 مرة   شارك

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