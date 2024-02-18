ورقلة: نحو 40 مشاركا في "رالي الواحات " بحاسي مسعود

ورقلة- يشارك 38 متنافسا في الطبعة الخامسة "لرالي الواحات" الذي انطلقت وقائعه اليوم السبت بحاسي مسعود (80 كلم جنوب-شرق ورقلة)، حسبما لوحظ .

ويتوزع هؤلاء المتنافسين الذين يمثلون عدد من الأندية قدموا من الجهات الأربع للوطن، بالإضافة إلى متسابقين من ليبيا وتونس على أصناف مختلفة (دراجات نارية و سيارات رباعية الدفع و شاحنات)، حسب المنظمين.

وسيجري هذا الرالي الذي يمتد على مسافة 620 كلم مقسمة إلى ثلاث مراحل في شكل حلقة على مسار مختلط (طريق غير معبد وكثبان رملية)، مثلما تمت الإشارة إليه.

و ينظم هذه التظاهرة الرياضية التي تصادف الاحتفالات بالذكرى المزدوجة لتأسيس الإتحاد العام للعمال الجزائريين وتأميم المحروقات (24 فبراير) نادي "الواحات " للراليات بحاسي مسعود بالتنسيق مع الاتحادية الجزائرية للرياضات الميكانيكية و بلدية حاسي مسعود والمديرية الولائية للشباب والرياضة.

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وبالمناسبة أعرب رئيس الاتحادية الجزائرية للرياضات الميكانيكية شهاب بلول عن امتنانه للجهود المبذولة من طرف نادي "الواحات" للراليات من أجل ضمان السير الحسن وإنجاح هذا الحدث الرياضي ي مثمنا أهمية هذه التظاهرة في ترقية الرياضات الميكانيكية في الجزائر.

ويختتم هذا الموعد الرياضي الذي تحتضنه مدينة حاسي مسعود على مدار ثلاثة أيام (24-25 و 26 فبراير) بمراسم تتويج الفائزين.

و بالموازاة مع هذه التظاهرة الرياضية استقطبت مهرجان مئوية ''بئر مسعود'' التاريخي بحاسي مسعود جمهورا غفيرا والذي ينظم بمبادرة من الجمعية المحلية روابح مسعود .

ويتضمن هذا الاحتفال الذي أشرفت على إعطاء إشارة انطلاقه السلطات الولائية ندوات ومعارض إلى جانب نشاطات ثقافية وفلكلورية متنوعة، حسب المنظمين .

وكان مسعود روابح (مربي إبل) الذي حملت فيما بعد مدينة حاسي مسعود اسمه قد حفر أول بئر ماء سنة 1917 بهذه المنطقة القاحلة من أجل استخدامه في إرواء قطيع إبله قبل أن تعلن الإدارة الاستعمارية خلال سنوات الخمسينات اكتشاف النفط بالمنطقة.

وتجدر الإشارة إلى أن موقع البئر التاريخي '' بئر مسعود'' الذي استفاد من عملية تهيئة واسعة يستقبل سنويا نحو 20.000 زائر، من بينهم تلاميذ المؤسسات التعليمية و سياح وطنيين وأجانب.