الرابطة المحترفة الثانية /الجولة الـ 21/ : المتصدر يتعثر بميدانه وفريقا بجاية ينتزعان مركز الوصافة

الجزائر- اكتفى المتصدر جمعية عين مليلة بالتعادل أمام أولمبي الشلف (2-2), بينما خسرت شبيبة سكيكدة في عين الفكرون (0-2), تاركة مركز الوصافة إلى فريقي مدينة بجاية, بعدما تفوقت الشبيبة على الضيف شباب باتنة (3-2), و المولودية على مستضيفها غالي معسكر (1-2), في مقابلات الجولة الـ 21 من بطولة الرابطة المحترفة الثانية "موبيليس" لكرة القدم, التي جرت يوم الجمعة.

تعثر رائد الترتيب جمعية عين مليلة بأرضية ميدانه, بعدما فرض عليه أولمبي الشلف نتيجة التعادل (2-2), و سجل صحبي الهدف الأول لأصحاب الأرض (د 60), قبل أن يعدل عطفان الكفة (د 71) و في الدقيقة (90) أضاف بوطيبة الإصابة الثانية, لكن الجمعية رفضت الاستسلام و عادت من بعيد في (د 90+7), عبر الهدف الثاني لصحبي الذي أنهى هذه المواجهة على وقع التعادل (2-2). و تبقى جمعية عي مليلة في كرسي الريادة برصيد 41 نقطة, بينما يحتل "الشلفاوة" الصف السادس (33 نقطة).

و ارتقت شبيبة بجاية إلى مركز الوصافة بانتصارها بملعب الوحدة المغاربية على شباب باتنة (3-2), و تقدم أشبال المدرب زغدود بثنائية بلغربي في الدقيقة 19 من ضربة جزاء و بن شعيرة عند الدقيقة (71), ثم عاد بلغربي لإضافة الثالث, لكن تراخي البجاوية مع نهاية المباراة سمح للزوار بتقليص الفارق عبر ميباركي (د 75) و محيوز (د 84), لتضيف الشبيبة ثلاث نقاط ثمينة وضعتها في المركز الثاني بمجموع 39 نقطة رفقة جارتها المولودية, بينما عاد "الباتنية" لتذيل جدول الترتيب (18 نقطة).

و على نفس المنوال اقتنصت مولودية بجاية فوزا غاليا في تنقلها إلى مدينة معسكر على حساب الغالي المحلي (2 -1), و دخل الزوار هذا اللقاء بقوة مستغلين تسليط عقوبة اللعب دون جمهور على المحليين, حيث تمكنوا من توقيع هدفين في المرحلة الأولى بفضل سماحي (د 18) و بلقاسمي (د 26), ثم عدل خلوفي لأصحاب الأرض (د 45), لتنال المولودية البجاوية ثلاث نقاط ثمينة ترتقي بها إلى الصف الثاني مع غريمتها الشبيبة, في حين يتدحرج غالي معسكر إلى المرتبة 12 بمجموع 22 نقطة.

و يواصل أهلي برج بوعريريج سلسلة نتائجه الإيجابية عندما أطاح بضيفه مولودية العلمة بثنائية نظيفة, و هز "البرايجية" شباك الحارس "العلمي" بواسطة قوربيعة عند الدقيقة (16) و بوحكاك (د 60), على ضوء هذه النتيجة يرتقي أشبال المدرب بوغرارة الي الصف الرابع (38 نقطة) رفقة شبيبة سكيكدة, بينما تقبع مولودية العلمة في المركز الـ 14 كأول المهددين بالسقوط (20 نقطة).

و احتفل رائد القبة بعيد ميلاده الثالث و السبعون وسط أنصاره و بملعبه محمد بن حداد بأجمل طريقة عندما أطاح بأمل بوسعادة (2-1) و لو بصعوبة, حيث انتظر الرائد الدقيقة 74 لهز شباك الخصم بواسطة رأسية العربي شريف, غير أن بعلي خادع الجميع بتوقيعه هدف التعادل (د 86). و رفض أشبال المدرب نبيل مجاهد رمي المنشفة, حتى تمكنوا من توقيع هدف الانتصار بأقدام المدافع بومعيزة في الأنفاس الأخيرة (90+3), ليكسب "القباوية" فوزا حاسما في باقي المشوار يضعهم في الصف الحادي عشر بمفردهم (23 نقطة), وراء أمل بوسعادة (الصف 10, 24 نقطة).

و سقط الوصيف السابق شبيبة سكيكدة بملعب عبد الرحمان علاق بعين الفكرون أمام الشباب المحلي الأخير في الترتيب قبل هذه الجولة بواقع (0-2), حيث افتتح قوريشي باب التهديف في حدود الدقيقة (25), ليضيف غلاب الثاني (د 81), مانحا النقاط الثلاث لفريق "السلاحف" تسمح لهم بترك المركز الأخير "للكاب" , في حين تدحرج "السكيكدية" إلى المرتبة الرابعة (38 نقطة) بمعية أهلي البرج.

و انتهت مواجهتا فرق غرب البلاد على وقع التعادل, حيث افتكت مولودية سعيدة نقطة ثمينة من ميدان سريع غليزان (0-0), تبقيها في المركز الثامن (27 نقطة), مناصفة مع جمعية وهران, كما يتمركز السريع سادسا (33 نقطة).

و انتهى الداربي الثاني بملعب العقيد لطفي بين وداد تلمسان و جمعية وهران بنتيجة (1-1), ليتمركز الوداد في الصف الـ 13 (21 نقطة), أما الجمعية فتحافظ على المركز الثامن (27 نقطة) رفقة المولودية السعيدية.