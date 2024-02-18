دراجات/ الجائزة الدولية الكبرى للجزائر/المرحلة الرابعة/: اليوناني كاسترانتاس يتوج بالنسخة ال 15

الجزائر- توج الدراج اليوناني كاسترانتاس شارالامبوس من فريق جافا بارتيزان الصربي, بالطبعة ال 15 للجائزة الدولية الكبرى للدراجات بعد فوزه, يوم الجمعة بسباق المرحلة الرابعة و الأخيرة للمنافسة التي جرت على مسلك مغلق حول وزارة الشؤون الخارجية بالجزائر العاصمة.

وقطع الدراج اليوناني خط الوصول في ظرف (2 سا 41 د 41 ثا) متقدما المغربي مخشون منير من فريق فيب سبور البحريني (2سا 42د 46 ثا) و الجزائري يوسف رقيقي من سوفاك/ناتورا4 ايفر (2سا 43د 26 ثا).

وحقق اليوناني كاستراتاس فوزا مضاعفا بانتزاعه للقميص الأصفر المخصص للفائز بالجائزة و أيضا القميص الأخضر لأحسن دراج بالسرعة النهائية الذي كان يحمله يوم أمس الخميس الجزائري يوسف رقيقي.

من جهته احتفظ كل من الإسباني ريغيرو كورال غابريال من فريق فيب سبور (البحرين), القميص المنقط لأحسن دراج متسلق, و الجزائري حمزة ياسين من المجمع البترولي بالقميص الأبيض لأحسن دراج من صنف الآمال.

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وفي الترتيب العام حسب الفرق, حصل الفريق الصربي جافات بارتيزان على المركز الأول أمام نادي سوفاك/ناتورا4أفيفر الجزائري فيما احتل نادي الشارقة الإماراتي المركز الثالث.

وجرت المرحلة الرابعة و الأخيرة لموعد الجزائر العاصمة في مسلك مغلق طوله 106 كلم في عشر لفات والتي سيطر عليها الثلاثي المشكل من السوري يوسف سروج و الجزائري حمزة منصوري (الشارقة) و الأوكراني هولوفاش أولكسندور.

و سيطر الثلاثي المذكور على مجريات السباق منذ اللفة الرابعة قبل أن يلتحق بهم اليوناني كاسترنتاس و المغربي مخشون و الجزائري عبد الغني فلاح من المجمع البترولي و ذلك قبل ثلاث لفات عن خط الوصول.

وفي اللفة ما قبل الأخيرة, لم يتمكن الجزائري فلاح من الصمود أمام اليوناني و المغربي اللذين نسقا جهودهما في اللفة الاخيرة التي فاز بها اليوناني بعد مضاعفته للسرعة في ال 500 متر الأخيرة و يفوز بالسرعة النهائية.

دراجات/ الجائزة الدولية الكبرى للجزائر /المرحلة الرابعة و الأخيرة/: تصريحات

تصريحات استقتها "واج" عقب نهاية المرحلة الرابعة و الأخيرة من الجائزة الدولية الكبرى للدراجات بالجزائر العاصمة, التي فاز بها اليوناني كاسترانتاس شارالامبوس من الفريق الصربي جافا بارتيزان, يوم الجمعة بالقبة (الجزائر).

كاسترانتاس شارالامبوس / الفائز بالقميص الأصفر : "قبل انطلاق هذه المرحلة الأخيرة لم أكن أتوقع الفوز بها و افتكاك القميص الأصفر لصاحب الريادة و القميص الأخضر لأسرع دراج. عناصر فريق سوفاك قاموا بالعمل خلال الست لفات الأولى من المسلك, في الوقت الذي اخترته من أجل الهجوم رفقة الدراج المغربي (مخشون) الذي كان يرغب كذلك في الفوز بالمرحلة. المسلك كان صعبا للغاية حيث يتميز بمرتفعات و رياح مقابلة تعيق السباق".

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حمزة ياسين / المجمع البترولي - الفائز بالقميص الأبيض : "أشكر جميع زملائي الذين ساعدوني على الفوز بالقميص الأبيض. السباق كان صعبا للغاية على مسلك جد تكتيكي. كنت أرغب في تحقيق القميص الأصفر لكن للأسف تعرضت دراجتي لثقب في العجلة خلال اللفة الأخيرة من المسلك".

خليل تامنرت / المدير الرياضي للمجمع البترولي : "قبل انطلاق هذه الجائزة الكبرى, سطرنا هدف الفوز خلال جميع المراحل و إضافة إلى القميصين الأبيض و الأخضر على حساب فريق سوفاك, الذي كان يهدف لاعتلاء الترتيب العام, لكن التتويج النهائي عاد للفريق الصربي الذي حصد الانتصار".

يوسف رقيقي / سوفاك ناتورا فور ريفر : "اليوم بذلت الكثير من الجهود من أجل التتويج بالمرحلة الرابعة و القميص الأصفر. لكن للأسف لم أتمكن من تحقيق هدفي و خسرنا كل من القميص الأصفر للريادة و الأخضر لأسرع دراج. أشعر بخيبة أمل كبيرة عقب هذه النتيجة. موعد الجزائر يعد فرصة سانحة بهدف التحضير الجيد لقادم المنافسات التي تنتظرنا هذا الموسم".