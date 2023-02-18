مسلك المحترفين سيدات للتنس (دورة موفيستار3): الجزائرية إيبو في نصف النهائي 

مدريد - تأهلت لاعبة التنس الجزائرية إيناس إيبو إلى الدور نصف النهائي لدورة موفيستار 3، الجارية بين 19 و 25 فبراير الجارية على الميادين الترابية لأكاديمية غيارمو فيلاس دي مايورك (إسبانيا)،عقب فوزها اليوم الجمعة على اليابانية ايكو يوشيتومي بواقع شوطين لصفر.

و واجهت الجزائرية بعض الصعوبات في الشوط الأول قبل أن تتفوق (7-5)، كما فازت في الشوط الثاني (6-1).

وستواجه إيبو (19 سنة)، في الدور نصف النهائي الأسترالية سيون مينداز متصدرة القائمة 8 والتي تأهلت على حساب متصدرة القائمة 1 الإسبانية إيستريلا كابيزا كانديلا (6-3, 6-7, 6-3).

ونالت إيبو (المصنفة 670 عالميا)، بطاقة تأهلها إلى ربع النهائي في هذه الصبيحة بتغلبها على الإسبانية ايفا غيريرو الفاراز (7-5, 6-4), بدورها تفوقت يوشيتومي على الإسبانية غيومار ماريستاني زوليتا دي ريالاس (6-2, 6-2).

وتقدر الجائزة المالية لدورة موفيستار 3 المتواصلة بإسبانيا (19-25 فبراير) بـ 15.000 دولار.