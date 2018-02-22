البطولة الوطنية العسكرية ما بين المدارس للسباحة: تتويج مدرسة تقنيات المعتمدية (ذكور) والمدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس (اناث)

الجزائر - توج فريقا مدرسة تقنيات المعتمدية (الناحية العسكرية الاولى) عند الذكور والمدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس (ن ع1) عند الاناث بلقبي البطولة الوطنية العسكرية ما بين المدارس للسباحة (ذكور-اناث)، التي اختتمت اليوم الخميس على مستوى مسبح المدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس -باجي مختار- بالرويبة.

ونالت عناصر فريق مدرسة تقنيات المعتمدية 7 ميداليات ذهبية وواحدة فضية وبرونزيتين بالنسبة للذكور، متبوعة بفريق المدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس ( ذهبيتان، 6 فضيات، 3برونزيات)، ثم يأتي فريق المدرسة التطبيقية لجند البحرية بجيجل للناحية العسكرية الخامسة في الصف الثالث ( فضية، و برونزيتين).

اما عند السيدات، فقد حصدت عناصر المدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس اربع ميداليات ذهبية وواحدة فضية وثلاث برونزيات، و حلت مدرسة ضباط الصف للقوات البحرية بمستغانم (ن ع 2) في المرتبة الثانية بذهبيتين وثلاث فضيات، بينما جاءت المدرسة العليا للبحرية (ن ع1) في المركز الثالث بفضيتين وثلاث برونزيات.

وشهدت هذه المنافسة، التي انطلقت يوم الاثنين، إجراء تسعة اختصاصات وهي: سباحة حرة (50 متر) سباحة حرة (100متر)، سباحة على الظهر (50 متر)، سباحة على الصدر (50 متر)، سباحة الفراشة (50 متر)، سباق التتابع (اربع مرات 50 متر-سباحة حرة) ، سباحة الموانع (50 متر سباحة حرة مع اجتياز اربعة حواجز)، استرجاع دمية الانقاذ (على مسافة 50 متر)، سباق التتابع (اربع مرات 25 متر/ سباحة حرة مع الدمية).

وتم اعفاء السيدات من ثلاثة اختصاصات ويتعلق الامر بكل من سباحة الموانع (50 متر سباحة حرة مع اجتياز اربعة حواجز)، استرجاع دمية الانقاذ (على مسافة 50 متر)، سباق التتابع (اربع مرات 25 متر/ سباحة حرة مع الدمية).

وعرف اختصاص سباحة الموانع (50 متر سباحة حرة مع اجتياز اربعة حواجز)، تتويج السباح مجاجي محمد مهدي من مدرسة تقنيات المعتمدية (ن ع1) باللقب اثر تحقيقه زمنا قدره 26ثا و 84جزء، كما توج نفس السباح بلقب سباق 100 متر -سباحة حرة-(رجال) بوقت قدره (55ثا و 63ج).

العداء نفسه حقق اللقب الوطني في سباق 50 متر موانع (رجال) بإنجازه وقتا قدره (26ثا و 84ج).

أما في سباق 50 متر سباحة حرة انقاذ (رجال) توج بالذهبية السباح خنيفر اسلام من مدرسة تقنيات المعتمدية بوقت قدره (41ثا و 77ج)، وهو الذي حقق لقب سباق 50 متر سباحة على الصدر ب32ثا و 28ج، كما توج ايضا بلقب 50 متر فراشة منجزا زمنا يقدر ب27ثا و 31ج.

في الوقت الذي عادت فيه ذهبية سباق 50 متر سباحة على الظهر (رجال) الى امقران سهيل من المدرسة التحضيرية لدراسات مهندس ب30ثا و 71ج.

وفي سباق اربع مرات 25متر سباحة حرة مع الدمية (رجال) توج فريق المدرسة التحضيرية لدراسات مهندس باللقب محققا وقتا قدره (1د و 29ثا و 79ج)، بينما عادت ذهبية سباق اربع مرات 50 متر سباحة حرة الى مدرسة تقنيات المعتمدية ب1د و 48ثا و 05ج.

أما لدى السيدات، فقد توجت فراجي سارة من مدرسة ضباط الصف للقوات البحرية بسباق 50 متر سباحة حرة (41ثا و 67ج)، نفس السباحة افتكت ذهبية سباق 50 متر على الصدر بوقت قدره (49ثا و 95ج).

وفي اختصاص 50 متر على الظهر عاد اللقب الوطني للسباحة علان ليلى من فريق المدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس بتوقيت 42ثا و 80ج.

وفي سباق ال100 متر سباحة حرة كان المعدن النفيس من نصيب وداد كوزة من فريق المدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس ب1د و 18ثا و 78ج، كما نالت نفس السباحة ذهبية 50 متر فراشة (39ثا و 50ج).

وفي سباق اربع مرات 50 متر سباحة حرة عاد اللقب الى فريق المدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس ب2د و 09ثا و 50ج.

يذكر ان الدورة عرفت مشاركة 12 مدرسة وطنية عسكرية، و اختتمت بتكريم الاطراف الفاعلة في هذا الحدث بما فيها الصحافة المدنية والعسكرية.

المدراس المشاركة:

- المدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس (ن ع1)

- الاكاديمية العسكرية شرشال (ن ع1)

- المدرسة العليا للبحرية (ن ع1)

- مدرسة ضباط الصف للقوات البحرية بمستغانم (ن ع 2)

- المدرسة العليا للدرك الوطني-زرالدة- (ن ع1)

- المدرسة العليا للطيران (ن ع 2)

- المدرسة العليا للقوات الخاصة -بسكرة-( ن ع4)

- المدرسة التطبيقية لجند البحرية -جيجل- ( ن ع5)

- المدرسة العليا للعتاد ( ن ع 1)

- المدرسة العليا للإشارة (ن ع 1)

- المدرسة العسكرية المتعددة التقنيات (ن ع1)

- مدرسة تقنيات المعتمدية (ن ع1).