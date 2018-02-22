الجائزة الدولية الكبرى للجزائر العاصمة: الجزائري حمزة ياسين يفوز بالمرحلة الثالثة

الجزائر- فاز الدراج الجزائري حمزة ياسين (المجمع الرياضي البترولي) بسباق المرحلة الثالثة لمنافسات الطبعة ال15 للجائزة الدولية الكبرى للجزائر العاصمة للدراجات (20-23 فبراير)، التي جرت على مسافة 112.5 كلم على مسلك مغلق بالرويبة.

وأنهى حمزة ياسين السباق بتوقيت 2سا و 28 دقيقة و51 ثانية متفوقا على مواطنه يوسف رقيقي من فريق "سوفاك ناتورا فور ايفر'' واليوناني كاستروداس شارالام ''جوفا بارتيزان برو سيكلينغ'' اللذان حققا نفس التوقيت.

وحافظ الدراج البلجيكي، بيل غيتان الفائز بالمرحلة الأولى التي جرت يوم الثلاثاء بتراب مدينة السويدانية على القميص الأصفر للرائد.

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ومن جهتهم، حافظا الجزائريان رقيقي وحمزة ياسين على القميص الأخضر والقميص الأبيض لأحسن دراج على التوالي، كما حافظ الإسباني ريقيرو كورال ( فيب سبور/ البحرين) على قميص أحسن دراج متسلق.

وستجرى المرحلة الرابعة يوم الجمعة ابتداء من الساعة 00ر15 بحلقة بالجزائر العاصمة (وزارة الشؤون الخارجية) على مسافة 106 كلم.

للتذكير ، عاد لقب سباق الطبعة ال14 ،للجائزة الدولية الكبرى للجزائر العاصمة-2017 ، للجزائري، عبد الله بن بوسف من المجمع البترولي.