المنافسات الافريقية لكرة القدم: الأندية الجزائرية بقوة في الدور السادس عشر

الجزائر- نجحت الأندية الجزائرية الثلاثة المشاركة في الدور التمهيدي للمنافسات الافريقية لكرة القدم (وفاق سطيف، مولودية الجزائر وشباب بلوزداد) في قطع تأشيرة المرور للدور السادس عشر المقرر إجراؤه شهر مارس و المؤهل لدور المجموعات.

وتأهل وفاق سطيف للدور الثاني لمنافسة رابطة الأبطال الإفريقية بعد تعادله أمام ريال بانغي من جمهورية إفريقيا الوسطى بنتيجة (0-0) في اياب الدور التمهيدي للمنافسة القارية، بعد أن أطاح به وبنتيجة ثقيلة (6-0) في لقاء الذهاب بملعب 8 ماي 1945 بسطيف.

وسيواجه "النسر السطايفي" نظيره الغاني ادوانا ستارز في الدور ال16 والذي تأهل من جهته على حساب نادي التحدي الليبي (0-1، 2-0).

من جهته، سحق فريق مولودية الجزائر نادي أوتوهو الكونغولي بنتيجة 9-0 في اياب الدور التمهيدي الذي جرى مساء أمس الاربعاء بملعب 5 جويلية (الجزائر) و شهد تألق اللاعب نقاش بعد أن سجل رباعية تاريخية في المنافسة القارية.

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وكانت مولودية الجزائر قد انهزمت بالكونغو (0-2) لتتأهل بفضل مجموع المباراتين. وسيواجه "العميد" في الدور المقبل نادي وزارة الغابات و الحريق و المعجزات النيجيري الذي حقق المفاجئة بعد أن تأهل على حساب ريال باماكو المالي (1-1 و 1-0). وسيجرى لقاء الذهاب على الأراضي المالية قبل أن يتم خوض لقاء العودة داخل القواعد.

هذه النتيجة الإيجابية التي سجلها أشبال المدرب كازوني ستمنحهم الثقة الكاملة من أجل تحضير لقاء ''الداربي'' أمام الجار اتحاد الجزائر يوم السبت (00ر17) بملعب 5 جويلية.

ولحساب كأس الكونفدرالية الافريقية، لم يجد شباب بلوزداد صعوبة في تخطي عقبة ضيفه أونز كرياتور المالي بنتيجة (2-0)، في لقاء إياب الدور التمهيدي الذي احتضنه ملعب 20 أوت 1955 بالعناصر (الجزائر). وخاض الشباب لقاء العودة بأريحية بعد نتيجة التعادل الإيجابي (1-1) التي حققها خارج الديار في مواجهة الذهاب في مالي.

واستحوذ أشبال المدرب رشيد طاوسي على الكرة منذ البداية لكن دون صناعة فرص حقيقية للتهديف، لتأتي الدقيقة (31) بالجديد، عندما تحصل الشباب على مخالفة في مشارف منطقة العمليات نفذها بشو من الجهة اليسرى للحارس الخصم، ردها القائم في أقدام المدافع بوشار الذي أسكنها الشباك محررا رفاقه و الأنصار.

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في الشوط الثاني لعب البلوزداديون بحذر لتفادي تلقي هدف التعادل و السعي لتسجيل الإصابة الثانية و هو ما أتى بثماره عندما استغل المهاجم سيد علي لكروم هجمة مرتدة سريعة و بقذفة قوية خادع الحارس كوليبالي و سجل الهدف الثاني في الدقيقة (70)، لينتهي اللقاء بفوز شباب بلوزداد على حساب أونز كرياتور المالي (2-0).

و لحساب الدور القادم، سيواجه شباب بلوزداد في شهر مارس القادم نادي نكانا الزامبي المعفى من الدور التمهيدي.

ويبقى هدف شباب بلوزداد للموسم الجاري هو ضمان البقاء ضمن حظيرة الرابطة الأولى موبيليس و البداية ستكون بتحقيق نتيجة ايجابية أمام المضيف شبيبة الساورة يوم السبت ببشار.

أما اتحاد الجزائر، الفريق الجزائري الثاني الذي يخوض كأس الكونفدرالية الافريقية، فسيواجه في الدور ال16 نادي مانييما أونيون (جمهورية الكونغو الديمقراطية). وسيجرى لقاء الذهاب خارج القواعد (6-7 مارس) بينما برمج الاياب في الجزائر (16-18 مارس).

و كان الاتحاد، الذي اقصي في النسخة الماضية من رابطة الأبطال في الدور نصف النهائي، قد أعفي من الدور التمهيدي لكأس الكاف.