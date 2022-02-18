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كأس الكنفيدرالية الافريقية (الدور 16): اتحاد الجزائر في مواجهة نادي مانييما

  أدرج يـوم : الخميس, 22 شباط/فبراير 2018 10:39     الفئـة : رياضــة     قراءة : 18 مرات

كينشاسا - يواجه فريق اتحاد الجزائر, المعفى من الدور   التمهيدي من الطبعة 15 لكأس الكنفيدرالية الافريقية لكرة القدم, نادي مانييما   من جمهورية الكونغو الديمقراطية في الدور ال16 والمقرر شهر مارس المقبل.

وتجرى مباراة الذهاب بمدينة كيندو بجمهورية الكونغو يوم 6 مارس القادم, على   ان تقام مقابلة الاياب يوم الجمعة 16 مارس بالجزائر العاصمة.

وعلى غرار بعض الاندية الافريقية الأخرى, تم إعفاء تشكيلة "سوسطارة" من الدور   التمهيدي لهذه المنافسة, علما أن الممثل الجزائري بلغ الدور نصف النهائي من   رابطة الابطال الافريقية 2017.

وتأهل نادي مانييما الى الدور السادس عشر على حساب مانغا سبور الغابوني,   بعدما فاز عليه في لقاء الذهاب (1-0) ليتعادلا في مباراة الاياب (1-1) برسم   الدور التمهيدي من منافسة (الكاف).

من جهته, يواجه ممثل الجزائر الثاني في هذه المنافسة, شباب بلوزداد تشكيلة   نكانا الزامبي, ضمن الدور ال16 أيضا.

وتلعب مقابلة الذهاب بالجزائر يوم 6 مارس في الوقت الذي تمت برمجة فيه لقاء   العودة بتاريخ 16 مارس بزامبيا.

وبلغ فريق "العقيبة" الدور 16 بعدما أزاح من طريقه تشكيلة أونز كرياتور   المالي بالتغلب عليه في مواجهة الاياب بالجزائر (2-0), أمس الثلاثاء بملعب 20   أوت 55 بالعاصمة.

وسجل هدفي اللقاء كل من بوشار في الدقيقة (31) و لكروم (د70) لفائدة الشباب.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بالتعادل (1-1) في العاصمة المالية   باماكو.

كلـمات مفتـاحيــة :
كأس الكنفيدرالية الافريقية (الدور 16): اتحاد الجزائر في مواجهة نادي مانييما
  أدرج يـوم : الخميس, 22 شباط/فبراير 2018 10:39     الفئـة : رياضــة     قراءة : 18 مرة   شارك

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