دراجات: يوسف رقيقي يفوز بسباق المرحلة الثانية

ولمس رقيقي خط الوصول لسباق مرحلة زرالدة - تيبازة-زرالدة على مسافة 5ر144, بتوقيت زمني قدره 3سا و 41د و51ثا, امام اليوناني كاسترنتاس شرالام (جوفان بارتيزان) متبوعا بالجزائري الآخر, عسال محمد نجيب (الاطلس البليدي), اللذين حققا نفس التوقيت.

بالمقابل, احتفظ البلجيكي بيل غيتان, الفائز بسباق المرحلة الاولى ( ضد الساعة) أمس الثلاثاء, بالقميص الاصفر, بينما كان القميص الاخضر لأحسن دراج في السرعة النهائية من نصيب رقيقي.

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وعاد القميص المنقط للإسباني ريقيرو كورال ( فيب سبور/ البحرين) كأحسن دراج متسلق , في الوقت الذي احتفظ الجزائري حمزة ياسين بالقميص الابيض كأحسن دراج آمال.

ومنذ بداية السباق -الذي تخللته سباقي سرعة نهائية وثلاث مرتفعات من الدرجتين الثانية- سُجل أول انفلات للبريطاني كينات ستانيلي (سبريت تيفوسي) , لكن سرعان ما التحقت به الكوكبة وخضع لمراقبة زملاء القميص الاصفر , البلجيكي غيتان.

وفاز بسباق المنعرج الاول الواقع بمفترق الطرق بتيبازة ( 30 كلم) , الاسباني ريقيرو كورال من الفريق البحريني فيب سبور, امام البريطاني كوليمان دوغلاس, مبتعدين عن المطاردين بفارق دقيقتين.

وعند بداية المرتفع الاول, الواقع بسيدي عمار (64 كلم), إنفرد الاسباني ريقيرو بمقدمة السباق , متبوعا من قريب بالجزائري نسيم سعيدي من جمعية الامن الوطني والبريطاني , كولمن دوغلاس.

وبوصوله الى مرتفع الضيعات الثلاث (87 كلم) , واجه الاسباني ريقيرو , عائقا آخر خلال هذا اليوم وعلى الرغم من ذلك زاد من سرعته وابتعد عن الكوكبة , بقيادة تشكيلتي, "سوفاك ناتورا فور ايفر" ونادي الشارقة ( الامارات), وبالمجهودات التي بذلها خلال السباق , ابتعد الدراج الاسباني عن مطارديه بأكثر من دقيقتين ( 2د 11).

لكن في قمة كندوري ( 107 كلم), -التي يبلغ طول ارتفاعها 5 كلم-, تمكنت عناصر الكوكبة في شكل مجموعات تضم خمسة الى ست دراجين من اللحاق بالمتصدر.

وهكذا زاد زملاء صاحب القميص الاصفر, البلجيكي غيتان من تقدمهم , بهدف الفوز بسباق المرحلة والاحتفاظ بقميص الرائد وهو ما كان لهم في الكليومترات الخمس الاخيرة التي عرفت صراعا قويا للتنافس على السرعة النهائية, التي فاز بها في الاخير , يوسف رقيقي.

ويجرى يوم غد الخميس سباق المرحلة الثالثة على مستوى حلقة الرويبة على مسافة 5ر112 كلم / 5 دورات وذلك ابتداء من (00ر11).