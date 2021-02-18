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كرة الريشة: الجزائر تطمح الى تنظيم بطولة عالمية للأواسط في 2019 او 2020 

  أدرج يـوم : الأربعاء, 21 شباط/فبراير 2018 19:25     الفئـة : رياضــة     قراءة : 12 مرات
كرة الريشة: الجزائر تطمح الى تنظيم بطولة عالمية للأواسط في 2019 او 2020 

الجزائر - تطمح الاتحادية الجزائرية لكرة الريشة -بادمينتون- الى تنظيم البطولة العالمية للأواسط في  2019 او2020، بعدما نجحت  باقتدار في تنظيم البطولة الافريقية للأكابر حسب الفرق وفي الفردي  (ذكور-وسيدات) التي جرت بقاعة حرشة حسان بالجزائر (12-18 فبراير)، حسبما كشف  عنه رئيس الهيئة أمين زوبيري.

وأوضح زوبيري في تصريح ل"واج" غداة اختتام المنافسة القارية "بعدما تمكنا من انجاح الحدث الافريقي، أصبحنا نطمح الى احتضان بطولة عالمية لفئة الأواسط إما  في 2019 أو 2020".

وشارك في بطولة افريقيا التي احتضنتها الجزائر، 95 رياضيا من بينهم 35 سيدة، من 15 دولة، ويتعلق الأمر بالجزائر (البلد المنظم)، مصر، السودان، تونس،  المغرب، موريس، كوت ديفوار، غانا، الكاميرون، نيجيريا، البنين،زيمبابوي،  زامبيا، اوغندا والسيشل.

وأضاف "الاتحاد العالمي للعبة راسل الكنفيدرالية الافريقية واعلن عن رغبته في  منح بلد افريقي شرف تنظيم منافسة عالمية تخص فئة الاواسط والجزائر في أحسن  رواق لاحتضان هذا الحدث".

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وأبلغ المسؤول الجزائري ان الهيئة العالمية للبادمينتون هنأت نظيرتها  الجزائرية "لحسن سيرورة المنافسة الافريقية" التي جرت بالجزائر، وكانت نتائجها  تبث مباشرة على موقع الاتحاد العالمي وهو الامر الذي اعتبره زوبيري انها "نقاط  تحسب لصالح الجزائر".

وحسب المتحدث فإن "نجاح المنافسة القارية جاء بفضل مجهودات كل أعضاء الاتحادية من اداريين وحكام اضافة الى الطاقمين الفني والطبي" منوها ب"الدور  الكبير الذي لعبته وزارة الشباب والرياضة والتي لها الفضل الكبير في تنظيم هذا الحدث القاري، دون أن ننسى مديرية الشباب والرياضة لولاية الجزائر التي  ساعدتنا في حفلي الافتتاح والاختتام".

ومعلوم انه ولأول مرة في تاريخها، تشهد البطولة الافريقية لكرة الريشة مشاركة  15 دولة، حيث كان العدد يقتصر على تسعة أو عشرة دول فقط.

كما ان الجزائر حصدت لأول مرة أكبر عدد من الميداليات الذهبية، بحصولها على  واحدة حسب الفرق (رجال) واثنين في الفردي (زوجي (ذكور) وزوجي (مختلط).

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كرة الريشة: الجزائر تطمح الى تنظيم بطولة عالمية للأواسط في 2019 او 2020 
  أدرج يـوم : الأربعاء, 21 شباط/فبراير 2018 19:25     الفئـة : رياضــة     قراءة : 12 مرة   شارك

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