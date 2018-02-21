القائمـة الرئيسية

فئـات الأخـبار

النسخ

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

القائمـة الرئيسية

فئـات الأخـبار

النسخ

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

دراجات/ الجائزة الدولية الكبرى للجزائر العاصمة:  يوسف رقيقي يفوز بسباق المرحلة الثانية ويرتدي القميص الاخضر 

  أدرج يـوم : الأربعاء, 21 شباط/فبراير 2018 17:06     الفئـة : رياضــة     قراءة : 0 مرات

الجزائر -فاز الدراج الجزائري، يوسف رقيقي، من فريق  "سوفاك ناتورا فور ايفر" بسباق المرحلة الثانية لمنافسات الطبعة ال15 للجائزة  الدولية الكبرى للجزائر العاصمة للدراجات (20-23 فبراير)، الذي جرى اليوم  الاربعاء من زرالدة الى تيبازة والعودة الى زرالدة على مسافة 5ر144، بتوقيت  زمني قدره 3سا و 41د و 51ثا.

وعادت المرتبة الثانية الى اليوناني كاسترنتاس شرالام (جوفان بارتيزان)  متبوعا بالجزائري الآخر عسال محمد نجيب(الاطلس البليدي)، اللذين حققا نفس  التوقيت.

بالمقابل، احتفظ البلجيكي بيل غيتان، الفائز بسباق المرحلة الاولى (ضد  الساعة) امس الثلاثاء، بالقميص الاصفر.

اما القميص الاخضر لأحسن دراج في السرعة النهائية فقد كان من نصيب رقيقي، في  حين عاد القميص المنقط للإسباني ريقيرو كورال كأحسن دراج متسلق، في الوقت الذي  نال الجزائري حمزة ياسين القميص الابيض كأحسن دراج آمال.

وشارك في السباق 90 دراجا من بينهم، عزالدين لعقاب من المجمع البترولي، المنتشي بالميدالية البرونزية خلال البطولة الافريقية على الطريق التي جرت مؤخرا بكيغالي (رواندا)، ومنصوري عبد الرحمان.

وتندرج الجائزة الدولية الكبرى للجزائر العاصمة، في اطار برنامج 2018  للاتحاد الدولي للدراجات، وهي مناسبة للدراجين الجزائريين والاجانب، لجمع  اكبر عدد ممكن من النقاط لتحسين ترتيبهم .

ويجرى يوم غد الخميس سباق المرحلة الثالثة على مستوى حلقة الرويبة على مسافة  5ر112 كلم وذلك ابتداء من (00ر11).

كلـمات مفتـاحيــة :
دراجات/ الجائزة الدولية الكبرى للجزائر العاصمة:  يوسف رقيقي يفوز بسباق المرحلة الثانية ويرتدي القميص الاخضر 
  أدرج يـوم : الأربعاء, 21 شباط/فبراير 2018 17:06     الفئـة : رياضــة     قراءة : 0 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

18.02.21

الجزائر-اسبانيا: التأكيد على أهمية تعزيز المبادلات البرلمانية  

18.02.21

دراجات/ الجائزة الدولية الكبرى للجزائر العاصمة:  يوسف رقيقي يفوز بسباق المرحلة الثانية…

18.02.21

فتح خط بحري جديد يربط مدينتي وهران وبرشلونة

18.02.21

توقيف 5 عناصر دعم للجماعات الارهابية وتدمير 7 مخابئ للإرهابيين (وزارة)

18.02.21

وضع خطة عمل صحراوية ودولية وتصعيد الحملة لإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين فورا ودون…

18.02.21

وفد مشترك بين غرفتي البرلمان يشارك بفيينا في الدورة الشتوية لمنظمة الأمن و التعاون بأوروبا

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

18.02.20

المجلس الشعبي الوطني: المصادقة على مشروع قانون التجارة الالكترونية

18.02.19

وزيرة التربية الوطنية تجتمع بممثلي التكتل النقابي للقطاع لمناقشة المطالب المطروحة

18.02.19

إحصاء أكثر من ألف متعامل مخالف للتنظيم الجبائي والجمركي والبنكي

18.02.19

الرئيس بوتفليقة يخصص 2000 دفتر حج للمواطنين البالغين 70 سنة فما فوق ولم  يسعفهم الحظ في…

18.02.19

تحديد فترة اقتناء قسيمة السيارات من 1 الى 31 مارس 2018

18.02.20

الصحراء الغربية: حراك دبلوماسي مكثف للدفع بالمفاوضات المباشرة بين طرفي النزاع