دراجات/ الجائزة الدولية الكبرى للجزائر العاصمة:  يوسف رقيقي يفوز بسباق المرحلة الثانية ويرتدي القميص الاخضر 

وعادت المرتبة الثانية الى اليوناني كاسترنتاس شرالام (جوفان بارتيزان) متبوعا بالجزائري الآخر عسال محمد نجيب(الاطلس البليدي)، اللذين حققا نفس التوقيت.
بالمقابل، احتفظ البلجيكي بيل غيتان، الفائز بسباق المرحلة الاولى (ضد الساعة) امس الثلاثاء، بالقميص الاصفر.
اما القميص الاخضر لأحسن دراج في السرعة النهائية فقد كان من نصيب رقيقي، في حين عاد القميص المنقط للإسباني ريقيرو كورال كأحسن دراج متسلق، في الوقت الذي نال الجزائري حمزة ياسين القميص الابيض كأحسن دراج آمال.
وشارك في السباق 90 دراجا من بينهم، عزالدين لعقاب من المجمع البترولي، المنتشي بالميدالية البرونزية خلال البطولة الافريقية على الطريق التي جرت مؤخرا بكيغالي (رواندا)، ومنصوري عبد الرحمان.
وتندرج الجائزة الدولية الكبرى للجزائر العاصمة، في اطار برنامج 2018 للاتحاد الدولي للدراجات، وهي مناسبة للدراجين الجزائريين والاجانب، لجمع اكبر عدد ممكن من النقاط لتحسين ترتيبهم .
ويجرى يوم غد الخميس سباق المرحلة الثالثة على مستوى حلقة الرويبة على مسافة 5ر112 كلم وذلك ابتداء من (00ر11).