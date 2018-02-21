الداربي العاصمي بين الغريمين اتحاد الجزائر و مولودية الجزائر في الواجهة

الجزائر- تتسم الجولة ال21 من بطولة الرابطة المحترفة الاولى موبيليس لكرة القدم , المقررة مقابلاتها يومي الجمعة و السبت, بمقابلة "الداربي" العاصمي الكبيرة بين الغريمين الازليين اتحاد الجزائر و مولودية الجزائر, فيما سيكون الرائد شباب قسنطينة مجبرا على وضع نهاية لفترة الفراغ التي يمر بها حاليا, من خلال تجاوز عقبة ضيفه اتحاد بسكرة .

واذا كان فريق مولودية (المركز الثالث ب 31 نقطة) لا يزال منتشيا بالفوز الكبير الذي حققه على الرائد شباب قسنطينة في الجولة الماضية ب(3-0), فان الامر يختلف بشكل كلي في بيت اتحاد الجزائر( المركز الرابع ب31 نقطة), الذي عجز عن تحقيق الفوز في الجولتين المنصرمتين و تراجع في الترتيب العام.

وستكون هذه المقابلة التي ستجلب لها عدد كبير من المناصرين و عشاق الفريقين, متوازنة و مفتوحة على جميع الاحتمالات ,و الامر الاكيد انّ الفرجة ستكون مضمونة للجمهور الرياضي الشغوف بمواجهات "الداربي" خاصة وأنّ المنافسة و الحماسة ستكون في المدرجات على أشدها قبل أن يفصل الميدان في النتيجة النهائية .

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ومن جهته سيكون فريق شباب قسنطينة, الذي لم يحصد سوى نقطة واحدة في الجولتين المنصرمتين, مطالبا اكثر من اي وقت مضى بالاستفاقة و الخروج غانما من مواجهته المقبلة , خاصة وانّ اي تعثر آخر سيكون بمثابة هدية للملاحقين المتربصين.

وعليه يتعين على ابناء المدرب عبد القادر عمراني , توظيف جميع الاوراق المتاحة من اجل الخروج بالزاد كاملا من المقابلة التي تبدو منطقيا في متناولهم, باعتبار انهم سيستقبلون بميدانهم الضيف شبيبة بسكرة (المركز ال11 ب 22 نقطة), الذي ينتمي الى كوكبة الفريق المهددة بالسقوط .

وفي مقابلة عنوانها التباين و الاختلاف الكبيرين في الاهداف,يستقبل فريق مولودية وهران (المركز الثالث ب35 نقطة), ضيفه المغلوب على امره, اتحاد الحراش(المركز ال15 ب 18 نقطة). فاذا كان الشغل الشاغل لمولودية وهران هو تحقيق الفوز لتأكيد احقيتها بالفوز الثمين و الكبير الذي عادت به من خارج الديار على اتحاد بلعباس (5-2) , فانّ تشكيلة الحراش لا تهدف سوى الى تحقيق نتيجة ايجابية تجدد بها انفاسها من اجل المواصلة في الرحلة الشاقة من اجل البقاء .

الخطأ يبقى ممنوعا على شبيبة القبائل ........

و ببشار, ستسعى شبيبة الساورة (المركز الرابع ب31 نقطة), الذي يعود اخر فوز لها الى الجولة ال16 على حساب شبيبة القبائل(2-0), الى تأكيد قوتها بميدانها 20اوت 55 عند استقبالها للضيف العاصمي شباب بلوزداد من خلال تحقيق فوز يعيد به التوازن المفقود عقب الهزيمة المرة التي تجرعها الجولة المنصرمة امام نادي بارادو بالعاصمة ب(3-0).

وللمرة الثانية على التوالي سيلعب فريق نادي بارادو تحت قيادة مدربه الاسباني جوزيف ماريا نوغاس, بميدانه ضد الجار نصر حسين داي (المركز السابع ب30 نقطة) في مقابلة محلية عاصمية ساخنة بين فريقين يطبقان طريقة لعب مميزة و جميلة ما فتئت تجلب لها اعجاب و اشادة المتتبعين .

و سيحرص فريق النصرية الذي لم يتلقى اي هزيمة منذ ثماني (8) جولات,الى مواصلة سلسلة نتائجه الايجابية و هو الامر الذي لم يخفيه المدرب بلال دزيري الذي أكد ان فريقه يسعى الى العودة باقل الاضرار الممكنة من كل الخرجات.

ومن موقع الفريق الذي لا يحسد على وضعيته , يتعين على فريق شبيبة القبائل الذي يعيش ازمة نتائج خانقة, جعلته يتموقع ضمن الاندية المهددة بالسقوط (المركز ال14 ب 19 نقطة), بذل كل الجهود و استعمال كل الاوراق المتاحة من اجل تحقيق الفوز في المقابلة التي سيستقبل فيها فريق اتحاد بلعباس (المركز التاسع ب23 نقطة).

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ومعلوم انّ الاسبوع لم يمر بردا وسلاما على الشبيبة القبائلية , حيث عرف رحيل المدرب نو الدين سعدي من على راس العارضة الفنية للفريق , وذلك ايام قليلة بعد العزيمة التي تجرعها "الكناري " خارج القواعد امام دفاع تاجنانت ب(1-0) . و ستكون مهمة المدرب الجديد يوسف بوزيدي في غاية الصعوبة.

والاكيد انّ فريق اتحاد بلعباس لن يتنقل الى تيزي وزو في ثوب الضحية, بل سيسعى هو الاخر الى تدارك نكسة الجولة الماضية امام مولودية وهران (5-2) , وذلك من خلال محاولة العودة بنتيجة ايجابية تمكنه من تحسين موقعه في الترتيب العام.

ومن جهته, يستقبل فريق اولمبي المدية (المركز التاسع ب23 نقطة), و المنهزم في الجولة الماضية امام اتحاد بسكرة ب(2-0) , ضيفه وفاق سطيف (المركز الثامن ب 29 نقطة), وكله عزم على تحقيق الفوز الذي يساعده على تجنب الدخول في متاهة حسابات نهاية الموسم .

لكن هذه المهمة لا تبدو سهلة المنال, باعتبار انّ ضيفها في هذه الجولة اسمه وفاق سطيف, الذي لا يقبل على نفسه باي حال من الاحوال التنقل الى المدية في ثوب الفريق المستسلم, و سيحرص على تأكيد استفاقته في الجولة الماضية (الفوز على شباب بلوزداد (2-1) , و تحقيق نتيجة تليق باسمه و طموحات محبيه .

وفي الختام , يستقبل متذيل ترتيب البطولة فريق اتحاد البليدة بمجموع (12 نقطة), الذي باتت حظوظه في البقاء شبه منعدمة , بميدانه فريق دفاع تاجنانت (21 نقطة),المنتمي الى كوكبة الفرق غير المهددة بالسقوط , في مقابلة يسعى فيها فريق مدينة الورود الى تحقيق نتيجة تبقى فيها على بصيص الامل الضئيل في البقاء .