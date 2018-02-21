تنس / دورة دولية للاتحاد الدولي : تأهل ثلاثة جزائريين إلى الدور الثاني

الجزائر, - تأهل ثلاثة جزائريين إلى الدور الثاني للدورة الدولية للتنس (الدرجة الخامسة) الخاصة بمسلك الاتحاد الدولي للتنس (أواسط) التي تجرى وقائعها بميدان التنس بباش جراح (الجزائر).

وتمكن خليل عادل رجعة وسمير حمزة رغيغ من ضمان تأشيرة الدور الثاني عقب فوزهما على التوالي على الايفواري أليكس سيريل لاغو (6-0 6-2) والبرازيلي غيلهارم دينيز المصنف السابع في الجدول بنتيجة 6-2 7-6(3).

وفشل مواطنيهم المتواجدين في الدورة في التأهل إلى الدور القادم ويتعلق الأمر بكل من محمد علي عبيبسي, رياض عنصر, محمد رسيم رحيم ومحمد فرقان لبدي.

وسيدخل اليوم الأربعاء زمام المنافسة كل من سعيد أونيس وأيمن عبد الرحمان علي موسى.

سيواجه أونيس اللاعب الموزمبيقي برينو نهافان في الوقت الذي سيلاقي فيه علي موسى اللاعب الفرانكو-جزائري مهدي سعداوي المصنف الثاني في الجدول.

لدى الاناث, أضحت ليندة بن قدور اللاعبة الجزائرية الوحيدة التي تأهلت إلى الدور الثاني بعد فوزها على التونسية فريال بن حسان بواقع شوطين مقابل صفر 7-6(2) 6-2.

ولحساب الدور الثاني المقر إجراؤه اليوم الأربعاء, تلاقي لاعبة المجمع البترولي المنافسة الايطالية لافينيا لانسيلوتي.

وفشلت باقي الجزائريات في التأهل إلى الدور الثاني ويتعلق الأمر ب أمينة حلام فلوسة, بشرى ريحاب ميباركي, حورية بوخولدة, فريال زيتوني وايمان بن حبيب.