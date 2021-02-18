شباب بلوزداد يعبر إلى الدور الـ 16 بعد ثماني سنوات من الغياب عن الساحة الإفريقية

الجزائر- تمكن شباب بلوزداد من ضمان تأشيرة تأهله إلى الدور السادس عشر من كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم يوم الثلاثاء, بعد غياب دام ثماني سنوات عن المنافسات الإفريقية, عقب إطاحته بضيفه أونز كرياتور المالي بنتيجة (2-0), في لقاء إياب الدور التمهيدي الذي احتضنه ملعب 20 أوت 1955 بالعناصر (الجزائر).

و دخل الشباب أرضية الميدان بأفضلية نتيجة التعادل الإيجابي (1-1) التي عادوا بها من مواجهة الذهاب في مالي, حيث استحوذ أشبال المدرب رشيد طاوسي على الكرة منذ البداية لكن دون صناعة فرص حقيقية للتهديف, لتأتي الدقيقة (31) بالجديد, عندما تحصل بلوزداد على مخالفة في مشارف منطقة العمليات نفذها بشو من الجهة اليسرى للحارس الخصم, هذا الأخير رد الكرة في أقدام المدافع بوشار الذي أسكنها الشباك محررا رفاقه و الأنصار.

و حاول بعدها زملاء القائد زكرياء دراوي قتل اللقاء بإضافة الهدف الثاني, لكن الحارس المالي نجح في إبعاد تصويبة بلايلي القوية إلى الركنية.

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رد الضيوف جاء محتشما عبر تسديدة شيخ ساماكا و مخالفة دياكيتي, اللتان تصدى لهما صالحي بسهولة في الدقيقتين (41) و (44), لتنتهي المرحلة الأولى بتفوق أصحاب الأرض(1-0).

في الشوط الثاني لعب البلوزداديون بحذر لتفادي تلقي الأهداف و السعي لتسجيل الإصابة الثانية و هو ما أتى بثماره, عندما استغل المهاجم سيد علي لكروم, هجمة مرتدة سريعة و بقذفة قوية خادع الحارس كوليباليو سجل الهدف الثاني في الدقيقة (70), لينتهي اللقاء بفوز شباب بلوزداد على حساب أونز كرياتور المالي (2-0).

وبالتالي عبر شباب بلوزداد إلى الدور الـ 16 من كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم, حيث سيواجه في شهر مارس القادم نادي نكانا الزامبي المعفي من الدور التمهيدي. و سيجري لقاء الذهاب يوم 6 مارس بالجزائر و الإياب يوم 16 مارس بزامبيا.

كرة القدم/كأس الكونفدرالية /الدور التمهيدي - إياب/ شباب بلوزداد-أونز كرياتور 2-0 - تصريحات

- تصريحات استقتها "واج" خلال الندوة الصحفية التي أعقبت لقاء شباب بلوزداد و أونز كرياتور المالي (2-0), برسم إياب الدور التمهيدي لكأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم, اليوم الثلاثاء بملعب 20 أوت بالعناصر (الجزائر).

رشيد طاوسي / مدرب شباب بلوزداد :

"أهنئ جمهور شباب بلوزداد على هذا التأهل, سيما وأنه ساندنا من البداية إلى النهاية و كان الرقم واحد. لعبنا ضد خصم يمتلك فرديات جيدة خلقت لنا بعض المشاكل, لكننا استثمرنا في هفواته التكتيكية و سجلنا هدفي الانتصار, عرفنا كيفية تسيير الشوط الثاني و التغييرات التي قمنا بها أتت بثمارها. أتمنى أن يمثل هذا التأهل الانطلاقة الحقيقية لفريقي خلال باقي مشوار البطولة بداية من مباراتنا ضد شبيبة الساورة, و ذلك لتحقيق نتائج إيجابية و الخروج من منطقة الخطر".

زكرياء دراوي / قائد شباب بلوزداد :

"خضنا اليوم مباراة صعبة أمام فريق يلعب كرة جميلة, لكننا تمكنا من إيجاد مفاتيح الفوز و حققتا تأهلا مستحقا. هذا الانتصار سيحررنا من الناحية المعنوية لمواصلة المنافسة في باقي مشوار الرابطة المحترفة الأولى التي نسعى فيها لضمان البقاء. سنقدم كل

ما لدينا لتحقيق نتيجة إيجابية في لقاء شبيبة الساورة بمناسبة الجولة المقبلة".

جيبريل درامي / مدرب أونز كرياتور :

"فريقنا يمر بظروف صعبة بسبب المشاكل التي تعيشها الكرة المالية و أبرزها توقف البطولة. لقد انطلقنا متأخرين في التحضيرات في 15 يناير الفارط و هو ما يفسر الصعوبات التي واجهتنا خلال هذا الدور التمهيدي من كأس الكونفدرالية الإفريقية ضد شباب بلوزداد. حاولنا اللعب باستراتيجية حذرة و امتصاص ضغط المنافس و اللعب على المرتدات. تحصلنا على بعض الفرص دون أن نتمكن من تجسيدها أمام فريق شباب بلوزداد القوي من الناحية التكتيكية و الذي يستحق التأهل. أتمنى له مشوارا طيبا في باقي أطور المنافسة".