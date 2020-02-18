ألعاب البحر الأبيض المتوسط 2021: ولد علي " متفاجئ" بتصريح عدادي الذي "لا فائدة من إثارته"

الجزائر- عبر وزير الشباب والرياضة الهادي ولد علي عن " تفاجئه " من الخرجة الإعلامية الأخيرة لرئيس اللجنة الدولية لألعاب البحر الأبيض المتوسط، الجزائري عمار عدادي ، معتبرا أن انشغاله المعبر عنه أمس الاثنين بخصوص غياب لجنة تنظيم ألعاب البحر الأبيض المتوسط بوهران-2021 ، "لا فائدة من إثارته".

وأوضح الوزير قائلا: " صراحة تفاجأت بردة فعل عدادي ، التي لا فائدة من إثارتها "، معتبرا أن العاب البحر الأبيض المتوسط "يفصلنا عنها ثلاث سنوات" وعندما يحين الأوان فان الجزائر ستكون " جاهزة تماما " لاحتضان الحدث الرياضي.

و أضاف ولد علي في تدخل له بقاعة المحاضرات بملعب 5 جويلية ( الجزائر العاصمة) ، على هامش اجتماع تنسيقي مع مختلف الاتحاديات الرياضية الوطنية ، تحسبا للألعاب الإفريقية للشباب ، المقررة من 18 إلى 28 يوليو 2018 بالجزائر العاصمة : " نحن هنا لا نتكلم عن الألعاب المتوسطية التي ستنظم بطاراغونة الاسبانية . الأمر يتعلق بألعاب وهران التي يفصلنا عن موعدها ثلاث سنوات كاملة وعليه أعتبر أن هذا الانشغال لا فائدة منه ، خاصة وان التحضيرات تمشي بوتيرة جيدة".

و إختيرت مدينة وهران لاحتضان العاب البحر الأبيض المتوسط في أغسطس 2015 على حساب مدينة صفاقس التونسية وإلى غاية الساعة فان لجنة التنظيم لم تر النور وهذا على الرغم من تواجد مرسوم يتضمن تنصيبها بتاريخ 9 فبراير 2017.

وبالنسبة للجنة الدولية لألعاب البحر الأبيض المتوسط ، فان تنصيب لجنة تنظيم الألعاب المتوسطية للبلد المستضيف هو أولوية ولا شيء يمكن فعله بدون هذه اللجنة وهذا بغية تحديد ممثلين للهيئة المتوسطية.

وفي هذا الشأن ، طمان ولد علي بان اللجنة المكلفة بتنظيم العاب البحر الأبيض المتوسط "موجودة أصلا" وهو من يترأسها.

وذكر ممثل الحكومة : انه " انتقل شخصيا عدة مرات إلى وهران ، ولاحظت بأمي عيني تقدم الأشغال ، سيما بالملعب الكبير، المسبح وميدان العاب القوى "، مضيفا ، انه " كان دائما في الخدمة وبإمكانه الرد على أي انشغال تستفسر عنه اللجنة الدولية لألعاب البحر الأبيض المتوسط ، او التقرب من والي ولاية وهران أو من أي مسؤولي محلي له علاقة بملف الألعاب المتوسطية بوهران.

وحسب ولد علي فان " اللجنة المكلفة بمتابعة الموعد المتوسطي -2021 ، تضم عدة أعضاء ينسقون فيما بينهم من أجل السير الحسن للأمور وأنه ليس من الفائدة تجنيد أشخاص لحدث رياضي مازال بعيدا وتفصلنا عنه ثلاث سنوات ."

وفي اتصال ب"واج" أكد مدير الشباب والرياضة لوهران، بدر الدين غربي، اليوم الثلاثاء أن لجنة تنظيم ألعاب البحر الأبيض المتوسط التي تحتضنها هذه الولاية في 2021 سيتم تنصيبها "في القريب العاجل".

وقال غربي :"أتفهم قلق السيد عدادي، فهو مواطن جزائري ويأمل في أن تقدم وهران أفضل صورة ممكنة عن البلاد بمناسبة هذه المنافسة المتوسطية، ولكني أؤكد بأن لجنة التنظيم سيتم تنصيبها في القريب العاجل من طرف وزير الشباب والرياضة.