البطولة الجهوية للرمي بالمسدس الفردي لمصالح الشرطة /جنوب شرق: مشاركة 39 متنافسا بورقلة 

ورقلة - يشارك 39 شرطيا من كلا الجنسين ومختلف الرتب في البطولة الجهوية للرمي بالمسدس الفردي لمصالح الشرطة لناحية الجنوب الشرقي التي انطلقت وقائعها اليوم الثلاثاء بورقلة.

ويمثل المشاركون (32 ذكور و 7 إناث) الولايات الست التابعة للمتفشية الجهوية لشرطة الجنوب الشرقي (ورقلة وبسكرة والوادي و إيليزي وغرداية والأغواط) على مدار يومين (20-21 فبراير) في هذه البطولة التي يحتضنها المركب الرياضي للشرطة بحي النصر (الضاحية الغربية لمدينة ورقلة).

وخلال إشرافه على إعطاء إشارة الإنطلاق الرسمي لهذا الموعد الرياضي أبرز المفتش الجهوي لشرطة الجنوب الشرقي، مراقب الشرطة عبد السالم العلمي أهمية ممارسة هذا الصنف من الرياضات الذي يهدف إلى ترقية المهارات المهنية لدى أفراد الشرطة، داعيا في الوقت ذاته المشاركين إلى ضرورة التحلي بالأخلاق الرياضية والتنافس الشريف.

كما أكد من جانبه رئيس الأمن الولائي بورقلة يحيى بوصلاح في كلمته التي ألقاها خلال مراسم الإفتتاح أن تنظيم هذا النوع من المنافسات والمواعيد الرياضية يهدف إلى غرس المفاهيم الحسنة للتربية البدنية والنشاط الرياضي.

وسيتأهل في ختام البطولة الجهوية للرمي بالمسدس الفردي لمصالح الشرطة لناحية الجنوب الشرقي والتي تندرج في إطار برنامج الموسم الرياضي الجاري (2017-2018) 15 عنصرا (10 ذكور و 5 إناث) إلى المرحلة النهائية الوطنية المرتقب تنظيمها في شهر يونيو المقبل، حسب ما أشار إليه المنظمون.