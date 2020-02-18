الالعاب الافريقية للشباب 2018: "الدولة الجزائرية تهدف الى تحقيق النجاح المزدوج على الصعيدين التنظيمي والفني"  

الجزائر - تسعى الدولة الجزائرية الى تحقيق انجاز مزدوج خلال الالعاب الافريقية للشباب(2018)، المقررة بالجزائر في الفترة الممتدة من 18 الى 28 يوليو المقبل، من خلال النجاح في تنظيم هذه التظاهرة الرياضية الشبانية من جهة و انهاء المنافسة برصيد وافر من الميداليات، حسب ما حرص على تأكيده و زير الشباب و الرياضة الهادي ولد علي اليوم الثلاثاء بالجزائر.

وأوضح القائم الاول على القطاع، على هامش اشغال الاجتماع التنسيقي الذي جمع مختلف الاتحاديات الرياضية الوطنية بقاعة المحاضرات لملعب 5 جويلية، تحسبا للألعاب الافريقية للشباب ،انّ الجزائر تطمح الى تحقيق تنظيم مشرف لهذه الالعاب بالإضافة الى حصد اكبر عدد ممكن من المداليات(...) هذا الهدف بديهي ومشروع باعتبار أننا البلد الذي يستضيف الالعاب".

ولم يخف وزير القطاع تفاؤله بقدرة الجزائر على تحقيق هذا الهدف المزدوج "قائلا بلهجة واثقة ": ان الجزائر سبق لها تنظيم العديد من المواعيد الرياضية التنافسية في الماضي ، وكان النجاح التام دائما حليفها(...) ودون الرجوع كثيرا للوراء ، يكفيني ان استشهد بالبطولة الافريقية الاخيرة لكرة الريشة التي احتضنتها الجزائر من 12 الى 18 فبراير الجاري،و التي اتسمت بتنظيم محكم و خرجت فيها النخبة الوطنية بنتيجة مشرفة (المركز الاول برصيد ثلاث ميداليات ذهبية).

واضاف ولد علي :" اعتقد انّ الجزائر تملك من الامكانيات ما يؤهلها لتحقيق نفس الهدف المزدوج، التنظيم المحكم و المثالث و حصد اكبر عدد ممكن من المداليات .

وفي سياق حديثه عن هذا المبتغى، اكد وزير الشباب و الرياضة انّ الدولة الجزائرية سخرت غلاف مالي بقيمة 8ر7 مليار دينار من اجل النجاح في تنظيم هذه التظاهرة الرياضية الهامة، حيث سيخصص قسط كبير منها لإعادة تهيئة مواقع التدريب و الايواء بالإضافة الى الملاعب و القاعات التي ستحتضن المنافسات .

و جدد القائم الاول على القطاع، - امام رؤساء مختلف الاتحاديات الرياضية رفقة مدراءهم الفنيين وأمنائهم العامين-، تأكيد و حرص الدولة الجزائرية على دعم و تطوير الرياضة الوطنية في مختلف اختصاصاتها و استعداده هو شخصيا للاستماع لانشغالات الرياضيين و مدربيهم.

وستشارك الجزائر في هذه الطبعة الثالثة من الالعاب الافريقية للشباب بأكثر من 700 رياضي و رياضية ينتمون الى 31 اختصاص .وتجدر الاشارة ان الطبعة الاولى من هذه المنافسة جرت بمدينة غابرون ببوتسوانا سنة 2010 و الطبعة الثانية جرت سنة 2014 بمدينة الرباط المغربية.