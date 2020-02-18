القائمـة الرئيسية

فئـات الأخـبار

النسخ

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

القائمـة الرئيسية

فئـات الأخـبار

النسخ

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

الالعاب الافريقية للشباب : "نسخة 2018 ستكون فرصة للجزائر من أجل تجديد كل  نخبها الرياضية" (ولد علي)

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 20 شباط/فبراير 2018 14:31     الفئـة : رياضــة     قراءة : 13 مرات

الجزائر - اعتبر وزير الشباب و الرياضة، الهادي ولد  علي، اليوم الثلاثاء بالجزائر، ان الالعاب الافريقية للشباب، المقررة بالجزائر  شهر يوليو المقبل، ستكون فرصة للاتحاديات الرياضية الوطنية من أجل تجديد  وتشبيب نخبها و اعدادها لتحقيق نتائج جيدة في المستقبل.

وأوضح القائم الاول على القطاع على هامش الاجتماع التنسيقي، الذي جمعه  بمختلف الاتحاديات الرياضية الوطنية تحسبا للألعاب الافريقية للشباب 2018 ،  أنه بالإضافة الى ان هذا الموعد التنافسي سيكون "فرصة مواتية لاكتشاف المواهب  الشابة، فإنه سيكون كذلك مناسبة لتجديد المنشآت الرياضية المختلفة الامر الذي  سيمكن مختلف الاختصاصات الرياضية من تجديد تعداد نخبها الوطنية".

إقرأ أيضا: الألعاب الإفريقية للشباب : "الجزائر ستكون مستعدة لاحتضان المنافسة" 

وبهذا الخصوص أوضح الهادي ولد علي ان "الرياضيين الذين سيشاركون في  الالعاب الافريقية للشباب صغار وينتمون الى الفئة العمرية بين 14 و18 سنة، ما  يعني ان سلم ارتقائهم سيكون في منحنى تصاعدي وبوتيرة سريعة، وهذا يعني انه في  حالة استفادتهم من الامكانيات المادية و البيداغوجية المناسبة فإن مردودهم  سيكون بالتأكيد ايجابي في المستقبل (...) سيكونون قادرين على حمل مشعل الرياضة  الجزائرية في فئة الاكابر في المواعيد التنافسية الكبيرة  مثل بطولات العالم و  الالعاب الاولمبية وغيرها من المحطات الهامة".

إقرأ أيضا: الالعاب الافريقية للشباب-2018/ تحضيرات: رؤساء الوفود "راضون" عن وضعية  المنشآت الرياضية, "قلقون" على أماكن الإقامة

وجدد القائم الاول على القطاع، - امام العدد الكبير من الحضور، المشكل  أساسا من رؤساء مختلف الاتحاديات الرياضية رفقة مدرائهم الفنيين وأمنائهم  العامين-، تأكيد و حرص الدولة الجزائرية على دعم و تطوير الرياضة الوطنية في  مختلف اختصاصاتها و استعداده هو شخصيا للاستماع لانشغالات الرياضيين و مدربيهم.

كلـمات مفتـاحيــة :
الالعاب الافريقية للشباب : "نسخة 2018 ستكون فرصة للجزائر من أجل تجديد كل  نخبها الرياضية" (ولد علي)
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 20 شباط/فبراير 2018 14:31     الفئـة : رياضــة     قراءة : 13 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

18.02.20

محمود عباس أمام مجلس الأمن لمواجهة إعلان ترامب بشأن القدس والدعوة إلى آلية دولية لرعاية…

18.02.20

نسبة الإستجابة للإضراب بلغت اليوم 12,45 بالمئة عبر الوطن

18.02.20

رابطة أبطال إفريقيا:وفاق سطيف يتأهل للدور المقبل

18.02.20

الذكرى ال42 لإعلان قيام الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية: الشعب الصحراوي و جبهة…

18.02.20

مساهل يتحادث بمينسك مع نظريه البيلاروسي 

18.02.20

أمطار رعدية على المناطق الساحلية الوسطى والشرقية ابتداء من مساء اليوم الثلاثاء

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

18.02.19

وزيرة التربية الوطنية تجتمع بممثلي التكتل النقابي للقطاع لمناقشة المطالب المطروحة

18.02.19

إحصاء أكثر من ألف متعامل مخالف للتنظيم الجبائي والجمركي والبنكي

18.02.19

الرئيس بوتفليقة يخصص 2000 دفتر حج للمواطنين البالغين 70 سنة فما فوق ولم  يسعفهم الحظ في…

18.02.19

الصحراء الغربية: روسيا تدعم المفاوضات المباشرة بين المغرب و جبهة بوليساريو

18.02.20

المجلس الشعبي الوطني: المصادقة على مشروع قانون التجارة الالكترونية

18.02.19

تحديد فترة اقتناء قسيمة السيارات من 1 الى 31 مارس 2018