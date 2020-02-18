الالعاب الافريقية للشباب : "نسخة 2018 ستكون فرصة للجزائر من أجل تجديد كل  نخبها الرياضية" (ولد علي)

الجزائر - اعتبر وزير الشباب و الرياضة، الهادي ولد علي، اليوم الثلاثاء بالجزائر، ان الالعاب الافريقية للشباب، المقررة بالجزائر شهر يوليو المقبل، ستكون فرصة للاتحاديات الرياضية الوطنية من أجل تجديد وتشبيب نخبها و اعدادها لتحقيق نتائج جيدة في المستقبل.

وأوضح القائم الاول على القطاع على هامش الاجتماع التنسيقي، الذي جمعه بمختلف الاتحاديات الرياضية الوطنية تحسبا للألعاب الافريقية للشباب 2018 ، أنه بالإضافة الى ان هذا الموعد التنافسي سيكون "فرصة مواتية لاكتشاف المواهب الشابة، فإنه سيكون كذلك مناسبة لتجديد المنشآت الرياضية المختلفة الامر الذي سيمكن مختلف الاختصاصات الرياضية من تجديد تعداد نخبها الوطنية".

وبهذا الخصوص أوضح الهادي ولد علي ان "الرياضيين الذين سيشاركون في الالعاب الافريقية للشباب صغار وينتمون الى الفئة العمرية بين 14 و18 سنة، ما يعني ان سلم ارتقائهم سيكون في منحنى تصاعدي وبوتيرة سريعة، وهذا يعني انه في حالة استفادتهم من الامكانيات المادية و البيداغوجية المناسبة فإن مردودهم سيكون بالتأكيد ايجابي في المستقبل (...) سيكونون قادرين على حمل مشعل الرياضة الجزائرية في فئة الاكابر في المواعيد التنافسية الكبيرة مثل بطولات العالم و الالعاب الاولمبية وغيرها من المحطات الهامة".

وجدد القائم الاول على القطاع، - امام العدد الكبير من الحضور، المشكل أساسا من رؤساء مختلف الاتحاديات الرياضية رفقة مدرائهم الفنيين وأمنائهم العامين-، تأكيد و حرص الدولة الجزائرية على دعم و تطوير الرياضة الوطنية في مختلف اختصاصاتها و استعداده هو شخصيا للاستماع لانشغالات الرياضيين و مدربيهم.