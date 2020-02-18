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مشاركة قياسية منتظرة في ألعاب البحر الأبيض المتوسط 2018 بطاراغونة

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 20 شباط/فبراير 2018 10:02     الفئـة : رياضــة     قراءة : 25 مرات

الجزائر- أكد رئيس اللجنة الدولية لألعاب البحر الابيض  المتوسط, الجزائري عمار عدادي يوم الاثنين بالجزائر ان الالعاب المتوسطية-  2018 المقررة من 22 يونيو الى الفاتح يوليو بطاراغونة  الاسبانية, ستعرف  مشاركة قياسية , بحضور رياضيي البلدان المعنية مع الاختصاصات المدرجة في  برنامج الطبعة ال18 التي تسجل بداية العهدة الخامسة للفريق المسير للهيئة  الدولية .

وكشف عدادي في منتدى المنظمة الوطنية للصحفيين الرياضيين الجزائريين,  بمركز الصحافة ( ملعب 5 جويلية) , قائلا: " اعتقد ان العاب البحر الابيض  المتوسط بطاراغونة ستحطم كل الارقام القياسية . عدد الرياضيين المنتظرين  يتجاوز 4000 رياضي دون احتساب 2000 من الرسميين. عدد البلدان المشاركة سيمر من  24 الى 26 بلدا مع الوافدين الجديدين, كوسوفو والبرتغال بالإضافة الى ادراج  ثلاثة اختصاصات جديدة وهي: التريياتلون ( رجال وسيدات), كرة الماء (سيدات) كرة  السلة  3في 3 ."

وحسب مسؤول اللجنة الدولية للألعاب المتوسطية-2018 فان "برنامج  هذا  الحدث الرياضي مكثف لغاية ويقتضي منشآت رياضية منتهية الاشغال, سواء تلك  المنجزة حديثا أو التي تحتاج الى تجديد . من هذه الناحية فان اللجنة الدولية  لألعاب  البحر الابيض المتوسط  ليس لديها ما تقول ولها ثقة كبيرة في لجنة  التنظيم التي جندت ناحية بأكملها ( كتالونيا) والدولة ", مشيرا الى ان "كل  الظروف مهيأة  لإنجاح الطبعة ال18 للالعاب المتوسطية."

من جهة اخرى, عبر عدادي عن انشغاله العميق , فيما يتعلق بغياب ولحد  الان , لجنة تنظيم العاب البحر الابيض المتوسط بوهران -2021 , بعد 30 شهرا من  اختيار مدينة وهران لاحتضان الموعد الرياضي.

وقال المتحدث "نحن منشغلون كثيرا وغير راضين  عن التأخر الكبير المسجل  والمتراكم لتنصيب لجنة تنظيم الالعاب المتوسطية بوهران", مشيرا الى ان هذه  المدينة "انتخبت لاحتضان المنافسات في اغسطس 2015  على حساب مدينة صفاقس  التونسية والى غاية الساعة فان لجنة التنظيم لم تر النور وهذا على الرغم من  تواجد مرسوم يتضمن تنصيبها بتاريخ 9 فبراير 2017."

وبالنسبة  للجنة الدولية لألعاب البحر الابيض المتوسط , فان تنصيب لجنة  تنظيم الالعاب المتوسطية للبلد المستضيف هو أولوية ولا شيئ يمكن فعله بدون هذه  اللجنة وهذا بغية تحديد ممثلين  للهيئة المتوسطية.

وفي هذا الاطار ذكر عدادي, " منذ 30 شهرا و اللجنة الدولية لألعاب   البحر الابيض المتوسط , تنتظر تنصيب لجنة تنظيم  موعد وهران  وتفعيل قنوات  الاتصال مع ممثليها لمناقشة كل الامور والشروع فعليا في العمل من الجانب  التقني . نرغب مثلا , في معرفة اماكن إجراء المنافسات الرياضية في مواقع  الالعاب,  تأهيل القاعات , معرفة مواقعها  وغيرها من المسائل  التي نجهلها لحد الان. "

واستطرد قائلا : " طلبنا توضيحات عن البرنامج العام , تخطيط دقيق , صارم  و منهجي من اجل التعرف على المعالم  التي تحيط بعملية التنظيم ولا شي من هذا  القبيل حدث."

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مشاركة قياسية منتظرة في ألعاب البحر الأبيض المتوسط 2018 بطاراغونة
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 20 شباط/فبراير 2018 10:02     الفئـة : رياضــة     قراءة : 25 مرة   شارك

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