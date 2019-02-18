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الفريق الوطني لكرة القدم للاعبين المحليين: ماجر يستدعي 25 لاعبا وبلكالم يسجل عودته 

  أدرج يـوم : الإثنين, 19 شباط/فبراير 2018 17:35     الفئـة : رياضــة     قراءة : 22 مرات
الفريق الوطني لكرة القدم للاعبين المحليين: ماجر يستدعي 25 لاعبا وبلكالم يسجل عودته 

الجزائر - وجه مدرب المنتخب الوطني الجزائري الاول لكرة القدم رابح ماجر الدعوة ل 25 لاعبا للمشاركة في تربص مغلق مخصص للعناصر  المحلية في الفترة الممتدة من 24 الى 28 فبراير الجاري بالمركز التقني لسيدي موسى (الجزائر) حسبما اعلنته اليوم الاثنين الاتحادية الجزائرية لكرة القدم على موقعها الرسمي.

ويدخل هذا التربص في اطار التحضيرات الدورية لفائدة اللاعبين الذين ينشطون في البطولة المحلية. و كان المنتخب الوطني للاعبين المحليين قد خاض في يناير  الفارط مباراة ودية ضد نظيره الرواندي (4-1) بملعب المنزه بتونس.

وتميزت قائمة اللاعبين المدعوين بعودة المدافع سعيد بلكالم الذى انضم الى صفوف شبيبة القبائل في مرحلة الانتقالات الشتوية الاخيرة  قادما من نادي  اورليون الفرنسي. و يعود اخر استدعاء لابن مدينة تيزي وزو  لصفوف الخضر الي  سنة 2015.

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وقد شارك بلكالم نهاية الاسبوع الفارط في اول مباراة له  مع شبيبة القبائل  بمناسبة المباراة التي انهزم فيها فريقه امام دفاع تاجنانت بنتيجة 1-0 لحساب  الجولة ال 20 من بطولة الرابطة المحترفة الاولى موبيليس.

 

  قائمة اللاعبين المدعوين:

 

-حراس المرمى: فوزي شاوشي (مولودية الجزائر) عبد القادر صالحي (شباب بلوزداد)  توفيق موساوي (نادى بارادو).

 

-المدافعون: ايوب عزي (مولودية الجزائر) محمد نعماني (شباب بلوزداد) عبد  القادر بدران (وفاق سطيف) فاروق شافعي (اتحاد الجزائر) ايوب عبد اللاوي (اتحاد  الجزائر) مختار بن موسى (اتحاد الجزائر) نبيل لعمارة (اتحاد بلعباس)اسلام عروس  (نادي بارادو) سعيد بلكالم (شبيبة القبائل) زين الدين مكاوي (مولودية وهران).

 

- وسط الميدان:هشام شريف الوزاني (مولودية الجزائر) محمد بن خماسة (اتحاد  الجزائر) حسين العرفي (نصر حسين داي) عبد الرحمان بورديم (شبيبة الساورة) صبري  غربي (مولودية وهران) عبد الكريم زواري (اتحاد بلعباس) سليم بوخنشوش (شبيبة  القبائل).

 

- المهاجمون : سيدعلي لكروم (شباب بلوزداد) عبد النور بلخير (شباب قسنطينة) الحبيب بوقلمونة (اتحاد بلعباس) محمد امين عبيد(شباب قسنطينة) محمد الملالي (نادي بارادو).

آخر تعديل على الإثنين, 19 شباط/فبراير 2018 19:37
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الفريق الوطني لكرة القدم للاعبين المحليين: ماجر يستدعي 25 لاعبا وبلكالم يسجل عودته 
  أدرج يـوم : الإثنين, 19 شباط/فبراير 2018 17:35     الفئـة : رياضــة     قراءة : 22 مرة   شارك

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