الدورة الدولية لكرة القدم النسوية داخل القاعة (فوتسال) من 26 فبراير إلى 2  مارس بأقبو 

وهران - تقام الدورة الدولية لكرة القدم داخل القاعة إناث من 26 فبراير إلى 2 مارس بالقاعة المتعددة الرياضات بأقبو، حسبما علم من مسيري نادي فتيات أقبو.

وستعرف هذه التظاهرة الرياضية المنظمة على مدار خمسة أيام من طرف نادي فتيات أقبو بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة للولاية بجاية بمناسبة الاحتفالات باليوم العالمي للمرأة مشاركة فرق كل من نادي سان دوني و قو سين فال من فرنسا والمنتخب الفلسطيني "أ" وجمعية بنك الإسكان من تونس ونادي تضامن تقرت وجمعية أمجاد سطيف و نادي فتيات العطاف ونادي بجاية ونادي فتيات أقبو بفريقين .

كما تم برمجة على هامش هذه الدورة الدولية خرجات سياحية لتعريف ضيوف أقبو بما تزخر به ولاية يجاية من معالم تاريخية وسياحية فضلا عن تنظيم سهرات فنية.