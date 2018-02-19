كرة الريشة/البطولة الافريقية /نهائي- فردي): تتويج الجزائر باللقب الافريقي

الجزائر- توج المنتخب الوطني الجزائري لكرة الريشة باللقب الافريقي, عقب احرازه المرتبة الاولى في الترتيب العام ( فردي) بحصده اربع ميداليات (ذهبيتان, فضية وبرونزية) في ختام منافسات البطولة الافريقية مساء يوم الاحد بقاعة حرشة حسان (الجزائر).

وأحرز المنتخب الجزائري لكرة الريشة ميداليتين ذهبيتين, بفضل كل من كسيلة معمري وليندة مازري (زوجي مختلط) و محمد عبد الرحيم بلعربي وعادل حامق (زوجي ذكور), فيما كانت الميدالية الفضية في لقاء الزوجي- رجال, من نصيب الجزائريين الاخرين , كسيلة معمري ويوسف صبري مدال وعادت البرونزية ,الى الزوجي- سيدات, المتكون من هالة بوسكاني وليندة مازري.

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من جهته , نال منتخب جزر موريس المرتبة الثانية عقب نيله ميداليتن ذهبيتن في في الفردي- رجال, أحرزها, اللاعب جي بول واخرى في الفردي- إناث لكاتي فوو كين . وحصلت ممثلتا السيشل (زوجي- سيدات) جوليات آوان و اليسان كاميل على المركز الثالث بذهبية واحدة.

واكد مدرب المنتخب الجزائري , محمد محلوس في تصريح ل"واج" أن "المنافسة كانت صعبة, لكن في الاخير تمكنا من التتويج باللقب. اللاعب عادل حامق الذي شارك في مسابقة زوجي- ذكور رفقة محمد عبد الرحيم بلعربي, تمكن من افتكاك الذهب على الرغم من الاصابة التي كان يعاني منها, كما انه لاول مرة يحرز الثنائي كسيلة معمري وليندة مازري (زوجي مختلط) ميدالية ذهبية وهو شيئ جميل سيشجعهما على مواصلة بقية مشوارهما الرياضي."

واضاف: هناك لاعبون اكدوا احقيتهم لنيل الذهب في البطولة الافريقية بعد المستوى الفني الطيب الذي ظهروا به في البطولة الوطنية خلال الموسم الماضي , على غرار مدان صبري وكسيلة معمري وهذا مكسب لهما سيفتح امامهما الطريق لمزيد من التألق في الاستحقاقات الرياضية المقبلة."

من جهته قال مدير التنظيم الرياضي محمد دحماني ان التعب نال من عناصر المنتخب لكرة الريشة في منافسات الفردي بعدما اكتفوا بميدالتين ذهبيتن, فضية وبرونزية وهذا عقب مشاركتهم قبل الموعد الافريقي في الدورة المفتوحة لكل الفئات . لاول مرة تخونهم اللياقة البدينة بسبب كثافة اللقاءات التي نشطوها.

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اللاعبون الجزائريون بعدما احرزوا المرتبة الاولى في مسابقات حسب الفرق(رجال) والفردي, بإمكانهم المشاركة في كاس العالم " توماس كوب" التي ستجرى في بانكوك التايلاندية شهر ماي المقبل.

كان المنتخب الجزائري (رجال) قد افتك لقب البطولة الافريقية لكرة الريشة -بادمينتون- بعد إطاحته بحامل اللقب, نيجيريا بنتيجة (3-2).

وشارك في بطولة افريقيا التي احتضنتها الجزائر ( 13-18 فبراير ) 95 رياضيا من بينهم 35 سيدة قادمين من 15 دولة. ويتعلق الأمر بالجزائر (البلد المنظم), مصر, السودان, تونس, المغرب, موريس, كوت ديفوار, غانا, الكاميرون, نيجيريا, البنين,زيمبابوي, زامبيا, أوغندا والسيشل.

وقبلها احتضنت قاعة مختار عريبي بالأبيار بالجزائر العاصمة دورة دولية مفتوحة لكرة الريشة حضرها 95 رياضيا يمثلون 10 بلدان من بينهم 40 لاعبا جزائريا).

للاشارة حضر وزير الشباب والرياضة اختتام المنافسة القارية, حيث "اشاد بالظروف التي جرت فيها المسابقة ومستوى التنظيم ."