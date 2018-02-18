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كرة الريشة/البطولة الإفريقية: ميداليتان ذهبيتان للجزائريين

  أدرج يـوم : الأحد, 18 شباط/فبراير 2018 19:03     الفئـة : رياضــة     قراءة : 16 مرات

الجزائر- أحرز المنتخب الجزائري لكرة الريشة ميداليتين ذهبيتين بفضل كل من كسيلة معمري و ليندة مازري (زوجي مختلط) و محمد عبد الرحيم بلعربي وعادل حامق (زوجي ذكور)خلال النهائي الذي جرى مساء اليوم الأحد بقاعة حرشة حسان (الجزائر) في إطار فعاليات بطولة إفريقيا للعبة.

وفاز الثنائي كسيلة معمري و ليندة مازري (زوجي مختلط) أمام نظيره النيجيري اينيجو ابان

و بيس أورجي بنتيجة 2 مقابل 1 (21-15ي17-21ي 21-12) بينما عاد الفوز في نهائي الزوجي ذكور لصالح محمد عبد الرحيم بلعربي و عادل حامق بنتيجة 2 مقابل 1 أمام زميليهما في المنتخب الجزائري كسيلة معمري و يوسف صبري مادل  2 مقابل 1 (21-20ي18-22 ي21-18).

وتجرى مساء اليوم الأحد المباريات النهائية للاختصاصات الخمسة وهي: فردي (ذكور)- فردي  (إناث)- زوجي (ذكور)- زوجي (إناث)- زوجي (مختلط).

ويشارك في هذه المنافسة 95 رياضيا من بينهم 35 سيدة قادمين من 15 دولة، ويتعلق الأمر بالجزائر (البلد المنظم)، مصر، السودان، تونس، المغرب،  موريس، كوت ديفوار، غانا، الكاميرون، نيجيريا، البنين،زيمبابوي، زامبيا، أوغندا و السيشل.

آخر تعديل على الأحد, 18 شباط/فبراير 2018 19:42
كرة الريشة/البطولة الإفريقية: ميداليتان ذهبيتان للجزائريين
  أدرج يـوم : الأحد, 18 شباط/فبراير 2018 19:03     الفئـة : رياضــة     قراءة : 16 مرة   شارك

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