دراجات - بطولة إفريقيا على الطريق: ميدالية برونزية للجزائري عز الدين لعقاب

وقطع لعقاب مسافة 156 كلم للسباق في ظرف 3سا 58 د 22 ثا، بفارق دقيقتين عن الإيريتري قبرايقزابيت وريكيلو آمان، الفائز بالسباق (3 سا 56 د 29 ثا) و الذي تقدم مواطنه أيوب مركال، الذي سجل نفس توقيت الدراج الجزائري.
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أما ثاني أحسن دراج جزائري في هذا السباق، فهو يوسف رقيقي الذي دخل ثامنا بتوقيت قدره 3 سا 58 د 37 ثا، أمام عبد الرحمن منصوري في الصف ال15 (4 سا 2 د 57 ثا) وعبد الرؤوف بن قيو في المركز ال18 (4 سا 6 د 8 ثا).
هذه الميدالية هي الثانية للمنتخب الجزائري الذي نال كذلك البرنزية في سباق ضد الساعة حسب الفرق.