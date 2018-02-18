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دراجات - بطولة إفريقيا على الطريق: ميدالية برونزية للجزائري عز الدين لعقاب

  أدرج يـوم : الأحد, 18 شباط/فبراير 2018 16:53     الفئـة : رياضــة     قراءة : 12 مرات
دراجات - بطولة إفريقيا على الطريق: ميدالية برونزية للجزائري عز الدين لعقاب
صورة-أرشيف

كيغالي - أحرز الدراج الجزائري عز الدين لعقاب ميدالية برونزية في السباق على الطريق الخاص بالنخبة، صباح اليوم الأحد بكيغالي لحساب  البطولة الإفريقية للأمم على الطريق الجارية حاليا برواندا.

وقطع لعقاب مسافة 156 كلم للسباق في ظرف 3سا 58 د 22 ثا، بفارق دقيقتين عن الإيريتري قبرايقزابيت وريكيلو آمان، الفائز بالسباق (3 سا 56 د 29 ثا) و الذي  تقدم مواطنه أيوب مركال، الذي سجل نفس توقيت الدراج الجزائري.

إقرأ أيضا: دراجات / بطولة إفريقيا للأمم 2018 على الطريق (أواسط) : الجزائري بلمختار في المركز السابع

أما ثاني أحسن دراج جزائري في هذا السباق، فهو يوسف رقيقي الذي دخل ثامنا بتوقيت قدره 3 سا 58 د 37 ثا، أمام عبد الرحمن منصوري في الصف ال15 (4 سا 2 د  57 ثا) وعبد الرؤوف بن قيو في المركز ال18 (4 سا 6 د 8 ثا).

هذه الميدالية هي الثانية للمنتخب الجزائري الذي نال كذلك البرنزية في سباق ضد الساعة حسب الفرق.

آخر تعديل على الأحد, 18 شباط/فبراير 2018 17:39
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دراجات - بطولة إفريقيا على الطريق: ميدالية برونزية للجزائري عز الدين لعقاب
  أدرج يـوم : الأحد, 18 شباط/فبراير 2018 16:53     الفئـة : رياضــة     قراءة : 12 مرة   شارك

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