دراجات - بطولة إفريقيا على الطريق: ميدالية برونزية للجزائري عز الدين لعقاب

كيغالي - أحرز الدراج الجزائري عز الدين لعقاب ميدالية برونزية في السباق على الطريق الخاص بالنخبة، صباح اليوم الأحد بكيغالي لحساب البطولة الإفريقية للأمم على الطريق الجارية حاليا برواندا.

وقطع لعقاب مسافة 156 كلم للسباق في ظرف 3سا 58 د 22 ثا، بفارق دقيقتين عن الإيريتري قبرايقزابيت وريكيلو آمان، الفائز بالسباق (3 سا 56 د 29 ثا) و الذي تقدم مواطنه أيوب مركال، الذي سجل نفس توقيت الدراج الجزائري.

أما ثاني أحسن دراج جزائري في هذا السباق، فهو يوسف رقيقي الذي دخل ثامنا بتوقيت قدره 3 سا 58 د 37 ثا، أمام عبد الرحمن منصوري في الصف ال15 (4 سا 2 د 57 ثا) وعبد الرؤوف بن قيو في المركز ال18 (4 سا 6 د 8 ثا).

هذه الميدالية هي الثانية للمنتخب الجزائري الذي نال كذلك البرنزية في سباق ضد الساعة حسب الفرق.