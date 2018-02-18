اليوم الرابع و الأخير : تحطيم ثمانية أرقام قياسية وطنية في ختام المنافسة

الجزائر, تواصل سقوط الأرقام القياسية الوطنية في السباحة, بإضافة ثلاثة أرقام جديدة امس السبت, بفضل أنيس جاب الله في 1500 متر سباحة حرة و فريقي المجمع البترولي للتابع أربع مرات 100 متر أربع سباحات (رجال و سيدات), ليصل المجموع إلى تحطيم ثمانية أرقام قياسية جزائرية, في ختام منافسات اليوم الرابع و الأخير من البطولة الوطنية المفتوحة للسباحة في الحوض الصغير (14-17 فبراير), بمسبح "امحمد باحة" بباب الزوار (الجزائر).

و أحرز سباح اتحاد الجزائر أنيس جاب الله ذهبية سباق 1500 متر سباحة حرة بزمن (15 د 34 ثا 92 ج), متفوقا على محمد موباركي (16 د 33 ثا 21 ج) من نادي بريد الجزائر و نزيم بن يلس (17 د 23 ثا 99 ج) باهية نوتيك وهران , و بفضل توقيته المميز, تمكن جاب الله (19 سنة), من تجاوز الرقم القياسي الوطني السابق الذي كان بحوزة زميله رمزي شوشار (15 د 37 ثا 55 ج) منذ شهر يناير 2016 في البطولة الوطنية للأشبال و الأواسط بالجزائر.

و صرح جاب الله لـ "واج" قائلا : "السباق النهائي لم يكن سهلا, لكنني تمكنت من الفوز في النهاية بفضل التحضيرات الشاقة التي قمت به مع مدربي على معنصري. أنا مسرور بالنتائج التي حققتها خلال هذه البطولة, فبالإضافة إلى لقب و رقم قياسي في 1500 متر سباحة حرة, توجت بلقب 400 متر أربع سباحات و ضيعت الرقم القياسي بأجزاء قليلة من المائة, و أحرزت فضية 200 متر سباحة حرة وراء سحنون بثانية واحدة, زيادة على ذهبية أربع مرات 200 متر سباحة حرة مع زملائي في اتحاد الجزائر, أين أحرزت أحسن توقيت شخصي ,أهدف لمواصلة العمل من أجل التألق مع المنتخب الوطني في بطولة إفريقيا شهر سبتمبر القادم بالجزائر".

كما فرضت عناصر المجمع البترولي منطقها في سباق التتابع أربع مرات 100 متر أربع سباحات, بالتتويج بالمعدن النفيس و كذا تحطيم الرقم القياسي لدى الجنسين, حيث حقق رفاق سحنون توقيت (3 د 41 ثا 27 ج), متجاوزين الرقم السابق (3 د 44 ثا 23 ج) الذي كان بحوزة اتحاد الجزائر منذ سنة 2011 خلال البطولة الوطنية المفتوحة بالجزائر, ليكتفي الاتحاد بالصف الثاني (3 د 45 ثا 69 ج), و نادي بريد الجزائر بالمركز الثالث (3 د 54 ثا 98 ج).

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و عند السيدات احتلت زميلات مليح المرتبة الأولى بزمن (4 د 26 ثا 50 ج), لتحطم سباحات المجمع الرقم القديم (4 د 27 ثا 82 ج) الذي سيطر عليه نادي بريد الجزائر منذ البطولة الوطنية المفتوحة لسنة 2011 بالجزائر, ساحل نوتيك الأبيار حل ثانيا (4 د 33 ثا 19 ج) و اتحاد الجزائر ثالثا (4 د 34 ثا 86 ج). و زيادة على الثلاث أرقام القياسية المحققة اليوم السبت, سجلنا سقوط مجموع ثمانية أرقام قياسية جزائرية, عند إسدال الستار عن فعاليات البطولة الوطنية المفتوحة للسباحة في الحوض الصغير (25 متر).

البداية كانت في اليوم الأول مع منصف بالامان (16 سنة اتحاد الجزائر) في 200 متر على الصدر بزمن (2 د 11 ثا 55 ج), ثم اليوم الثالث مع رانيا نفسي (21 سنة, المجمع البترولي) في 200 متر على الظهر (2 د 18 ثا 71 ج), ليشهد سباق 200 متر على الظهر, تحطيم الرقم القياسي لمرتين, من عبد الله عرجون (16 سنة, نادي بريد الجزائر) بزمن (1 د 58 ثا 71 ج) و رياض بوحميدي (15 سنة, اتحاد الجزائر) بتوقيت (1 د 59 ثا 31 ج), و جواد سيود (18 سنة, المجمع البترولي) في 400 متر أربع سباحات (4 د 17 ثا 54 ج), إضافة إلى فتيات المجمع البترولي في التتابع أربع مرات 200 متر سباحة حرة (8 د 46 ثا 77 ج).

من جانبه كشف رئيس الاتحاد الجزائري للسباحة محمد حكيم بوغادو عن رضاه لمجريات البطولة الوطنية المفتوحة "أنا جد مسرور بالنتائج المحققة بتحطيم ثمانية أرقام قياسية و تألق عديد العناصر من الأصناف الشبانية و هذا يدل على العمل الجبار التي تقوم به الأندية رفقة أولياء السباحين و الاتحادية تأتي لتكملة هذا المجهود. سعينا لتوفير تنظيم على أعلى مستوى حتى تجرى البطولة الوطنية المفتوحة في ظروف جيدة مع إعطاء إمكانيات أكبر لسباحي النخبة و ذلك لخدمة المنتخب الوطني".

و فيما يخص الترتيب العام لمجموع الميداليات لدى الرجال, أحرز المجمع الرياضي البترولي لقب البطولة برصيد 11 ميدالية ذهبية, 5 فضيات و برونزيتين, بينما حل اتحاد الجزائر ثانيا بواقع 6 ذهبيات, 11 فضية و 7 برونزيات, و عادت المرتبة الثالثة لنادي بريد الجزائر بـ 3 ذهبيات, فضية واحدة و برونزيتين.

و عند السيدات أثبتت سباحات المجمع البترولي عُلو كعبهن, بالتتويج باللقب بمجموع 17 ميدالية ذهبية, 6 فضيات و 3 برونزيات, ليحتل نادي المهدية - مستغانم الصف الثاني برصيد 3 ذهبيات, فضيتين و 0 برونزية, في حين عاد المركز الثالث لساحل نوتيك الأبيار بـ 0 ذهبية, 8 فضيات و 7 برونزيات.

و في الترتيب العام المختلط (رجال و سيدات), غرد المجمع البترولي خارج السرب باعتلائه المرتبة الأولى بامتياز بفضل إحرازه 30 ميدالية ذهبية, 11 فضية و 5 برونزيات, تاركا المركز الثاني لاتحاد الجزائر بواقع 6 ذهبيات, 17 فضية و 13 برونزية, و حل نادي المهدية مستغانم ثالثا بـ 3 ذهبيات, فضيتين و 0 برونزية.

و عبر مدرب المجمع البترولي عبد القهار كوحيل عن سعادته بتتويج فريقه قائلا : "بلغنا هدفنا الرئيسي المتمثل في التتويج بلقب هذه البطولة التي سيطرنا عليها بالطول و العرض و أنا جد راض عن النتائج التي حققها سباحونا مع تحطيم عديد الأرقام القياسية الوطنية. أتمنى أن نواصل على هذا المنوال بتوفرنا على شبان صاعدين يمتلكون مؤهلات كبير مثل مريم خالدي, خنساء بلقاسمي ذو 14 سنة و هو ما يبشر بالخير في المستقبل و علينا الاعتناء بالموهبة جواد سيود الذي تألق خلال هذه المنافسة".

واختتمت فعاليات البطولة الوطنية المفتوحة للسباحة التي عرفت مشاركة أكثر من 200 سباح و سباحة عقب أربعة أيام من التنافس (14-17 فبراير), شهدت إجراء ثمانية حصص كاملة, بمعدل حصتين يوميا بمسبح "امحمد باحة" بباب الزوار (الجزائر).