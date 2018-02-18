كرة الريشة(البطولة الافريقية /فردي): الجزائر في أربعة نصف نهائيات من بين عشرة ممكنة

الجزائر- تأهل اللاعبون الجزائريون الى أربعة نصف نهائيات من بين عشرة ممكنة, ضمن البطولة الافريقية لكرة الريشة-بادمينتون-, الجارية بقاعة حرشة حسان (الجزائر) من 12 الى 18 فبراير, إثر فوزهم في لقاءات الدور ربع النهائي لمنافسات الفردي, التي لعبت مساء يوم السبت.

ويعد الدور نصف النهائي, لاختصاص زوجي ذكور, الأبرز بالنسبة للمشاركة الجزائرية بعد بلوغ ثنائيين لهذه المرحلة وهما: كسيلة معمري-مدال صبري ومحمد بلعربي رفقة عادل حامق, والذين فازوا في الربع نهائي على كل من غودوين أولوفا و آنيولوابو جوون أوبيوري من نيجيريا (3-1) ودانيال سام رفقة إيمانويل ياو دونكور من غانا (2-0) على التوالي.

ويواجه الزوجي كسيلة معمري-مدال صبري نظيره الموريسي المتشكل من جون بيرنارد بونغو وكريستوفر بول, في حين يلتقي محمد بلعربي رفقة عادل حامق بالمصريين عبد الرحمن عبد الحكيم وأحمد صلاح.

وفي الزوجي سيدات, تمكن الثنائي هالة بوكساني وليندة مازري من الوصول الى المربع الذهبي, بعد فوزه في الربع نهائي على ثنائي جزائري آخر وهو: فرد هدي-عمروني كهينة بشوطين دون مقابل. لتضرب هالة بوكساني-ليندة مازري موعدا مع الثنائي الموريسي المكون من أوريلي ماري إيليزا آليت وزميلتها كوبيتا دوكي يوم غد في نصف نهائي واعد.

أما بالنسبة للزوجي مختلط, فقد افتك الزوجي معمري كسيلة رفقة ليندا مازري تأشيرة التأهل بعد الاطاحة بثنائي جزائري آخر متشكل من هالة بوكساني وسامي خالدي بمجموعتين دون رد.

ويواجه الزوجي معمري كسيلة- ليندا مازري, في المربع الذهبي, الثنائي المصري: احمد صلاح وهادية حسني.

وبعد بلوغها لنصف نهائيين في اختصاصين مختلفين (زوجي اناث/ زوجي مختلط) صرحت ليندة مازري ل"واج" "أنا على أتم الاستعداد للموعدين اللذين بانتظار (الاحد), ولدي ثقة كبيرة في امكانياتي. المستوى سيكون أكثر قوة مقارنة مع الربع نهائي لكن هدفي يبقى واحدا وهو التتويج بالميدالية الذهبية, ولدينا ما سنقدمه فوق الميدان".

واضافت "لدي الوقت للاسترجاع بين اللقاءين نصف نهائيين بالنسبة للزوجي اناث قبل المشاركة في الزوجي مختلط وانا مستعدة لرفع التحدي خلالهما".

بالمقابل, عرف الدور ربع النهائي اقصاء الجزائر في اربع مناسبات وكان ذلك في الفردي (ذكور) وفردي (اناث) وزوجي (اناث) وزوجي مختلط.

ويتعلق الامر بمدال صبري في الفردي (ذكور) الذي خسر امام النيجيري حبيب بيلو بمجموعتين لواحدة, وهالة بوكساني (فردي-اناث) التي خرجت على يد الموريسية فاتي فو كوني بمجموعتين نظيفتين, بالاضافة الى خروج فرد هدي-عمروني كهينة في الزوجي (سيدات) وكذا هالة بوكساني رفقة سامي خالدي في الزوجي مختلط.

وحسبما كشف عنه المنظمون, تجرى يوم غد الاحد لقاءات الدور نصف النهائي على (00ر09) فيما تنطلق النهائيات على (30ر14) وهذا بالنسبة للاختصاصات الخمسة: فردي (ذكور)- فردي (اناث)- زوجي (ذكور)- زوجي (اناث)- زوجي مختلط.

ويشارك في هذه المنافسة 95 رياضيا من بينهم 35 سيدة قادمين من 15 دولة, ويتعلق الأمر ب الجزائر (البلد المنظم), مصر, السودان, تونس, المغرب, جزر الموريس, كوت ديفوار, غانا, الكاميرون, نيجيريا, البنين, زيمبابوي, زامبيا, أوغندا والسيشل.