كرة القدم / الرابطة المحترفة الأولى - الجولة ال20 : مولودية وهران تسحق اتحاد بلعباس و تزيح العميد من المركز الثاني

الجزائر- عرفت الدفعة الثالثة و الأخيرة من الجولة ال20 لبطولة الرابطة المحترفة الأولى "موبيليس" لكرة القدم التي جرت يوم السبت, تغييرات في مقدمة الترتيب, حيث استعادت مولودية وهران المركز الثاني الذي احتلته مولودية الجزائر لمدة 24 ساعة, فقط و ذلك بعد عودتها من بلعباس بانتصار باهر على الاتحاد المحلي (5-2), في الوقت الذي سقط فيه الوصيف السابق شبيبة الساورة في بولوغين بثلاثية نظيفة على يد نادي بارادو (0-3).

وكان فوز الحمراوة في بلعباس, الحدث البارز في هذه الجولة, حيث تألق بشكل لافت اللاعب السابق لمولودية الجزائر, زكريا منصوري, صاحب هدفين رائعين منهما هدف بمخالفة مباشرة. وقد تخللا هذه المباراة احداث مؤسفة, خاصة و أن حساسية كبيرة توجد بين أنصار الفريقين, مما تطلب تدخل قوات الأمن لتهدئة الأمور و عودة الامور الي مجراها الطبيعي.

و في ملعب عمر حمادي, انتظر فريق بارادو الشوط الثاني ليمطر شباك الساورة بثلاثية نظيفة كان نصيب الملالي منها, هدفين في ظرف ثلاث دقائق (84 و 87), مما سمح لفريقه بمقاسمة منافسه اليوم, و اتحاد الجزائر المركز الرابع برصيد 31 نقطة, وراء العميد الذي تقهقر للمركز الثالث ب 33 نقطة.

وعرفت مباريات يوم امس الجمعة فوزا عريضا لل"العميد" على رائد الترتيب, شباب قسنطينة (3-0) , أمام حضور جماهيري غفير, وهو الانتصار الذي أعطى شحنة معنوية كبيرة قبل لقاء الإياب لرابطة أبطال إفريقيا يوم الاربعاء أمام أوتوهو الكونغولي الذي يتوفر على تقدم ب2-0.

و لم تنتظر المولودية طويلا لهز شباك "السنافر" بواسطة سويبع (6) و بن دبكة (27) و أمادا (76, من ضربة جزاء).

أما الحدث البارز الثاني, فهو هزيمة شبيبة القبائل في تاجنانت (0-1), الأمر الذي يجعلها ضمن النازلين للقسم الثاني بمجموع 19 نقطة, رفقة اتحاد الحراش (18 ن) و اتحاد البليدة (12 ن) لو تنتهي البطولة اليوم. وما من شك أن صافرة الانذار قد دوت في تيزي وزو, حيث لن يتردد أنصار "الكناري" في الاحتجاج بقوة على الوضعية التي لم يكونوا يتوقعونها رغم قدوم إدارة جديدة و مدرب جديد, دون أن يتحقق "الدكليك" المنتظر.

في المقابل, يتنفس دفاع تاجنانت الصعداء و يغادر مؤقتا المنطقة الحمراء في انتظار الجولات العشر المتبقية.

و في الحراش, انتهى الداربي العاصمي بين اتحادي الحراش و الجزائر بدون فائز (0-0), وهي نتيجة لا ترضي بتاتا التشكيلة الحراشية التي لا زالت قابعة في المركز ما قبل الأخير.

و كانت الدفعة الأولى من مباريات الجولة ال19 قد انطلقت الخميس بتسجيل انتصار ساحق لنصر حسين داي وعودة وفاق سطيف لسكة الانتصارات و تحقيق اتحاد بسكرة لانتصار ثمين.

وكان اتحاد بسكرة أول من ظفر بالنقاط الثلاث على حساب أولمبي المدية (2-0) بهدفين في أول نصف ساعة, محافظا على تفوقه حتى نهاية المباراة التي عرفت طرد مدرب الضيوف, سيد أحمد سليماني. هذا الفوز أحدث تجمعا هائلا في اسفل الترتيب, خاصة بعد انهزام شباب بلوزداد في سطيف (1-2), حيث توجد ما لا يقل عن سبعة فرق تفصلها سبع نقاط, في انتظار اجراء بقية المباريات والتي قد تقلص الفارق أكثر فيما بينها.

وكان أبناء العقيبة متفوقين في سطيف منذ الدقائق الأولى للمباراة عن طريق نعماني, لكن عودة "صاحب النفس الطويل", وفاق سطيف في الشوط الثاني سمح له بوضع حد لسلسلة النتائج السلبية, ليعيد بالمناسبة مجددا البلوزداديين لمنطقة الخطر.

و أمطر نصر حسين داي شباك اتحاد البليدة برباعية كاملة جعلته يحسن وضعيته في الترتيب العام, في الوقت الذي تضاءلت فيه حظوظ أبناء "مدينة الورود" في البقاء بعد هذه الهزيمة و اتساع الفارق بينهم و بين الأندية الأخرى المتواجدة في منطقة الخطر.

للإشارة فقد عرفت الجولة العشرين تسجيل 24 هدفا, نالت منها مباراة بلعباس نصيب الأسد ب 7 أهداف.