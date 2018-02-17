الجلفة شهدت "قفزة نوعية" في هياكل ومنشآت قطاع الشباب والرياضة

الجلفة- أشاد وزير الشباب والرياضة الهادي ولد علي يوم السبت بالجلفة بما حققته هذه الولاية من "قفزة نوعية" في ما يخص توسع حظيرة القطاع بمنشآت وهياكل شبانية ورياضة في إطار تنفيذ البرنامج الخماسي لرئيس الجمهورية.

وفي مستهل زيارة الوزير التي كانت ببلدية عين وسارة (100 كلم شمال الولاية) أين عاين مشروع بيت شباب و وقف على نشاط مسبح نصف أولمبي وملعب معشوشب عرض القائمون على القطاع مجمل ما تعززت به الحظيرة منذ الاستقلال وإلى يومنا هذا لاسيما ما أنجز في الخماسيات الفارطة وهو ما كان محل إشادة و اهتمام من طرف الوزير.

ومن بين ما تم إبرازه في الحركية التنموية للقطاع تلك المنشآت التي تم إنجازها في الفترة الممتدة ما بين 1999 وإلى يومنا هذا ويتعلق الأمر بإستحداث 29 مرفقا شبانيا و 122 منشآة رياضية ليصبح القطاع يشتمل في حظيرته على إجمالي 190 منشآة رياضية و63 مرفقا رياضيا بإحتساب ما أنجز بعد 1962.

وأغتنم السيد ولد علي الفرصة ليثمن المجهودات المبذولة من طرف السلطات المحلية في السهر على إنجاز هذه المرافق الرياضية و مرافقة الحركة الرياضية بالولاية.

وكان الوزير قد وقف بذات البلدية على مشروع مسه التجميد ويتعلق الأمر ببيت للشباب وصلت نسبة إنجازه 70 بالمئة اين وعد أنه سيتخذ كل ما هو ضروري من أجل أن يستكمل المشروع الذي بقي يراوح مكانه ولم يستفد منه شباب المنطقة مشيرا إلى أن السلطات المحلية ستوافيه بملف مفصل ومدقق وسيحظى المشروع بالإستكمال في ظل الثقة الكاملة في الوزير الأول الذي سيطلب منه الموافقة.

وببلدية حاسي العش (70 كلم شمال الولاية) عاين وزير الشباب والرياضة مركب رياضي دخل حيز النشاط مؤخرا كما أستمع لإنشغالات الشباب وتطلعاتهم كما دشن ببلدية الشارف بيت للشباب بحمام الشارف أنجز بغلاف مالي بقيمة يزيد عن 65 مليون دج إلى جانب تدشين مشروع إعادة تأهيل وتجهيز مخيم الشباب "زفزافي بوبكر" الذي ناهزت تكلفة مشروعه الــ 90 مليون دج حيث دعا إلى تكثيف النشاطات لاستغلال هذا المرفق لفائدة الشباب.

وفي رده عن سؤال حول مرافقة مشاريع الدولة من خلال ضمان المورد البشري و التأطير أكد السيد ولد علي بأن "الوزير الأول وافق برسم 2018 على حوالي 600 منصب ضمن المنتوج التكويني ليعزز مؤسسات القطاع".

وبشأن سير المشاريع الكبرى لاسيما ملاعب كل من الجزائر العاصمة و وهران و تيزي وزو فقد أكد الوزير بأن "وتيرة إنجاز هذه المشاريع هي في تحسن على أن يكون استلام هذه الهياكل في أواخر هذه السنة أو في الثلاثي الأول من السنة المقبلة", مشيرا إلى التنسيق المحكم بين دائرته الوزارية و ولاة الجمهورية للولايات المعنية بهذه المشاريع الهامة.

وفي ختام الزيارة قام الوزير بمعاينة المسبح الأولمبي بمدينة الجلفة أين وقف على نشاط عدة نوادي مختصة في السباحة.